У нас лучшие клоуны: Цирку на Цветном бульваре исполнился 141 год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

20 октября Московскому цирку Юрия Никулина на Цветном бульваре исполнился 141 год. «Вечерка» пообщалась с артистами цирка и узнала, чем гордится это легендарное учреждение.

Цирк на Цветном — один из старейших в России. В 1880 году его основал артист и предприниматель Альберт Соломонский. И до 1913 года цирк носил его имя. Затем его переименовали в Первый государственный. А в 1996 году присвоили имя народного артиста СССР, знаменитого клоуна Юрия Никулина. На протяжении 50 лет он занимал пост директора этого цирка.

— Самое главное, как говорил Юрий Никулин, это клоунада и животные, — рассказывает «Вечерке» народный артист России из Цирка на Цветном Виктор Кудрявцев.— Эти традиции так и сохраняются. У нас действительно одни из лучших животных, не только в России, но и в мире. И у нас очень хорошие клоуны.

Так, самый известный клоун, который работал в Цирке на Цветном, — Михаил Румянцев. Он выступал под псевдонимом Карандаш вместе с черной собачкой по кличке Клякса. Не менее популярными были и клоуны братья Анатолий и Владимир Дуровы. А также Олег Попов, которого называли солнечным клоуном, и Леонид Енгибаров, известный как клоун с осенью в сердце.

Как рассказал Виктор Кудрявцев, хорошего клоуна отличить от обычного просто. Так завещал еще Юрий Никулин: «Когда клоун появляется, люди должны не только улыбаться, но и смеяться от его шуток».

— Зрители, которые приходят на цирковые представления, должны восхищаться тем, что делают артисты. И, конечно, удивляться. Потому что цирк — это прежде всего искусство удивления. И мы удивляем. Ведь на цирковой арене животные могут подражать человеку.

А клоун способен рассмешить так, что его шутку зрители потом неоднократно вспоминают. И хорошее настроение остается на долгое-долгое время. Осознание этого помогает нам и в жизни, и в работе.

Свой день рождения Цирк на Цветном не отмечает. На этот год запланировано торжество к более важной дате: 18 декабря 2021 года будет ровно 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. В планах — шоу-программы и карнавалы. Праздничные мероприятия уже проводятся.

КСТАТИ

К столетию Юрия Никулина в начале октября 2021 года на фасаде дома 2/6 по улице Большая Бронная, где жил артист, установили мемориальную табличку. По своей форме яркая красная круглая скульптура напоминает цирковую арену.