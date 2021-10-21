У лучшего дворника улицы всегда чистые, а жильцы довольны

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники и чиновники сегодня.

Чем меньше листвы на деревьях, тем ближе зима, а это значит, что у московских дворников начнется один из самых напряженных периодов. Чтобы поддержать блюстителей чистоты, городские власти вручают лучшим работниками премии.

Ни соринки

«Ранним утром, когда город еще спит, дворники совершают утренний туалет улиц и переулков — моют, чистят и даже стригут (если учесть постриженные газоны). У Василия Сарычева, кроме этих забот, еще масса других. <…> Вчера он ходил по квартирам, собирал на доклад хозяек… А скоро он поедет на юг, к морю. Его премируют путевкой в Дом отдыха».

10 сентября 1939 года

Современные дворники по-прежнему каждый день убирают улицы. За свою работу многие из них получают не просто похвалу от жителей, а награды. Недавно в Лосиноостровском районе выбрали лучшего дворника. Им стал Шохрух Пулотов. Он признался: ему приятно, что его работу оценили по достоинству.

— Такие конкурсы помогают повысить престиж труда дворников, — подчеркнул глава управы района Лосиноостровский Роберто Леонов.

28 сентября 2021 года

Дворник подметает улицы Тверского района столицы / Фото: Pastvu.com

Свет столицы

«Главный инженер треста «Мосгорсвет» тов. Вепренцев сообщил: — В районе Садового кольца, на площадях и центральных улицах Москвы освещение по сравнению с довоенным усилено в два раза. <…> В ближайшие дни в центре площади Свердлова установят четыре 12-метровые мачты на 16 ламп. Впервые здесь применяются новые мощные лампы с зеркальными отражателями».

26 июня 1945 года

Сегодня Москва — один из самых освещенных городов мира. Огни столицы видны из космоса. Только за последние десять лет освещенность Москвы выросла в 1,5 раза. При этом затраты города на энергетику не изменились.

— Мы тратим на освещение города столько же, сколько 10 лет назад, — уточнил мэр Москвы Сергей Собянин. — Это стало возможно благодаря внедрению энергосберегающих технологий.

14 октября 2021 года

Астрономы-школьники

«Около 130 школьников объединяет астрономический кружок при планетарии. Наиболее знающие ребята выделяются в особую группу. Они будут приучаться в обсерватории планетария к самостоятельным наблюдениям».

26 сентября 1936 года

Сегодня астрономический кружок есть не только в планетарии, но и, например, в Московском дворце пионеров. Ученики школ изучают здесь созвездия и планеты, проводят свои исследования.

— Они открывают астероиды и сверхновые звезды, — говорит педагог Денис Денисенко.

11 октября 2021 года