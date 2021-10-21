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Студенты разрабатывают идеи развития туристической отрасли

Вероника Ушакова

Общество
Студенты разрабатывают идеи развития туристической отрасли
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В четверг, 21 октября, в столице стартовал Первый международный туристический конгресс. В течение двух дней более 13 тысяч участников в режиме онлайн обсудят будущее этой отрасли.

Третьекурсница Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Рыбальченко с первой же секунды запуска трансляции подключилась к онлайн-конгрессу. Девушка с детства мечтала работать в туристической сфере, и участие в таком мероприятии для нее — возможность реализовать свои идеи.

— Все мои мысли — о гостиничном бизнесе. Поэтому я с интересом участвую в конгрессе, — призналась Екатерина. — Замечательно, что я могу не только послушать экспертов туристической отрасли, но и выступить почти наравне с ними. Так сказать, на одной сцене.

Екатерина презентовала на конгрессе свой проект. Она представила способ сделать доступным для всех москвичей оздоровительный туризм в Швейцарии.

— Я предлагаю запустить групповые туры в эту страну, — объяснила Екатерина Рыбальченко. — Цена поездки для каждого путешественника будет ниже, а качество услуг не снизится.

На конгрессе выступали и другие студенты. По словам организаторов, молодежь — это одновременно и новое поколение туристов, и кадровый резерв отрасли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Христофор Константиниди, инициатор и научный руководитель Первого международного студенческого туристического конгресса, доцент экономических наук:

— Конгресс мы задумали как уникальную онлайн-платформу для международного сотрудничества и профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира. Студенты — это будущее туризма и индустрии гостеприимства. Эта интересная профессия дает возможности для любого человека: знакомит с культурами, цивилизациями, народами и людьми. Способствует гармоничному развитию личности: интеллектуальному, духовному, физическому.

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