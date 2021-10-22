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Пандемийное чтиво: названы самые популярные книги у россиян

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Пандемийное чтиво: названы самые популярные книги у россиян
Фото: cottonbro/Pexels

У пандемии коронавируса есть не только множество негативных последствий, но и положительных. Например, россияне стали больше читать! В основном с января по сентябрь 2021 года их интересовали книги по саморазвитию, инвестированию и мировые бестселлеры художественной литературы. Так, «Вечерняя Москва» решила разобраться, что за последние девять месяцев читали россияне, сколько они за это платили и как это повлияет на их интерес к знаниям в будущем. Подробнее в нашем материале.

От Лабковского до Кинга

По России средняя цена за книгу в период с января по сентябрь 2021 года составила 345 рублей. Этот показатель для литературы в мягком переплете — 230 рублей, для электронной — 178 рублей. Причем бумажные книги дорожают: рост цены в 2021 году составил девять процентов по отношению к 2020 году, цена на электронные книги осталась на уровне прошлого года, уточнили аналитики оператора фискальных данных Такском.

Как отметили специалисты, продажи книг в России в этом году выросли на три процента, по Москве — на пять. В среднем купить книгу в столице можно за 395 рублей. В мягком переплете — за 235 рублей, в электронном варианте это стоит 178 рублей. Бумажные книги подорожали на 10 процентов по отношению к 2020 году, цена на электронные книги осталась на уровне прошлого года, уточнили аналитики.

— По нашим данным, основные продажи в России приходятся на книги в мягком переплете, а по жанру — на учебную литературу. Книги в мягком переплете имеют объективные преимущества. Они дешевле, легче, занимают меньше места в сумке, что немаловажно, поскольку большая часть россиян предпочитает брать книгу с собой по пути на работу и читать ее в транспорте, — добавил руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артем Меликджанян.

По расчетам компании, топ-8 самых покупаемых книг в России с января по сентябрь 2021 года выглядит так:

«Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» — Михаил Лабковский;

«НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» — Джен Синсеро;

«Зеленый свет» — Мэттью Макконахи;

«Букварь» — Надежда Жукова;

«Замок из стекла. Что скрывает прошлое» — Джаннетт Уоллс;

«Тени тевтонов» — Алексей Иванов;

«Зима близко: средневековый мир «Игры престолов» — Каролин Ларрингтон;

«Спящие красавицы» — Стивен Кинг.

Зрелая аудитория самая любопытная

Как дополнила «ВМ» заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф, чаще всего пользователи из Москвы и Московской области в 2021 году интересовались литературой по саморазвитию и личностному росту, любовными и героическими фэнтези, романами и детективами.

— Наибольшую читательскую активность в Москве и Московской области сегодня демонстрируют люди в возрастной группе 35–44 лет, 59 процентов аудитории составляют женщины и 41 процент — мужчины. В рейтинге самых популярных произведений за последние девять месяцев первое место занимает аудиокнига «Подсознание может все!» Джона Кехо. На втором — бестселлер Фредрика Бакмана «Тревожные люди» в электронном формате. Третья строчка закрепилась за аудиоверсией знаменитой книги американского автора Джорджа Самюэля Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне», — пояснила Ирина Грааф.

Дальше в списке самых популярных произведений у москвичей и жителей Подмосковья оказались «Пять языков любви» Гэри Чепмена и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона (текстовые версии). В топ-10 также вошли электронные книги «Предел» Сергея Лукьяненко, «Внутри убийцы» Майка Омера и аудиокниги «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации» Колина Типпинга, «Зеленый свет» Мэттью Макконахи, «Sapiens. Краткая история человечества» профессора Юваля Ноя Харари.

Стабильный рост продаж

Еще одним из крупнейших онлайн-продавцов книг, пользующимся популярностью у россиян, является Ozon. Как «ВМ» сообщили в пресс-службе компании, оборот от продаж книг за первое полугодие 2021 года у них вырос на 25 процентов.

— В Московском регионе продажи в этот же период увеличились на 16 процентов. Спрос на книги растет, даже несмотря на высокую базу сравнения — в прошлом году на продажи книг на площадке напрямую повлияла пандемия и связанные с ней ограничения. Все это говорит о том, что у пользователей площадки не пропадает интерес к книжной продукции и их покупке онлайн, — отметили в пресс-службе Ozon.

Так, в Московском регионе, по подсчетам специалистов, пик продаж пришелся на первый квартал: оборот от продаж вырос на 33 процента в годовом отношении. Причем в первой половине 2021 года москвичи отдавали предпочтение книгам по саморазвитию и нон-фикшен — книги этого жанра почти полностью формируют топ-10 как в Москве, так и в Московской области, добавили эксперты.

В топе в первом полугодии — «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бенджамина Грэма, «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Также в Московской области в первом полугодии в топ-3 наиболее популярных книг вошел комикс-манга «Атака на титанов. Книга 1» Исаяма Хадзимэ.

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