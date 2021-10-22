Модернизация позволила Московскому НПЗ увеличить для столицы выпуск топлива
Московское предприятие завершило модернизацию установки переработки тяжелых нефтяных фракций. Выполненные работы позволили увеличить производство светлых нефтепродуктов. Также удалось на 0,75 процента повысить годовой выпуск дизельного топлива, включая современные зимние сорта. Проект реализован в рамках программы модернизации завода, которую с 2011 года ведет «Газпром нефть».
Благодаря работам производительность установки выросла на 50 процентов. Специалисты обновили насосное и теплообменное оборудование и систему воздушного охлаждения. Также подключены современная противоаварийная защита и цифровая система управления технологическим процессом. Таким образом, вероятность любых технологических сбоев сведена к минимуму.
— Постоянное усовершенствование действующих установок — это важная часть модернизации предприятия. Современные технологии, новое оборудование, повышение уровня автоматизации позволяют планомерно повышать эффективность и экологичность производства, — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.
Напомним, благодаря модернизации воздействие предприятия на окружающую среду снизилось более чем в четыре раза. И продолжает снижаться, поскольку модернизация продолжается. Она продлится до 2025 года.