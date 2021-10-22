Модернизация позволила Московскому НПЗ увеличить для столицы выпуск топлива

Фото: Стоян Васев

Московское предприятие завершило модернизацию установки переработки тяжелых нефтяных фракций​​​. Выполненные работы позволили увеличить производство светлых нефтепродуктов. Также удалось на 0,75 процента повысить годовой выпуск дизельного топлива, включая современные зимние сорта. Проект реализован в рамках программы модернизации завода, которую с 2011 года ведет «Газпром нефть».

Благодаря работам производительность установки выросла на 50 процентов. Специалисты обновили насосное и теплообменное оборудование и систему воздушного охлаждения. Также подключены современная противоаварийная защита и цифровая система управления технологическим процессом. Таким образом, вероятность любых технологических сбоев сведена к минимуму.

— Постоянное усовершенствование действующих установок — это важная часть модернизации предприятия. Современные технологии, новое оборудование, повышение уровня автоматизации позволяют планомерно повышать эффективность и экологичность производства, — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Напомним, благодаря модернизации воздействие предприятия на окружающую среду снизилось более чем в четыре раза. И продолжает снижаться, поскольку модернизация продолжается. Она продлится до 2025 года.