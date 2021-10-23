Пять острых вопросов о переписи населения

Переписчик Илья Сосновский в форменной одежде / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всероссийская перепись населения стартовала в России несколько дней назад, 15 октября, и проходить она будет до 14 ноября. Злоумышленники, решившие завладеть личными данными москвичей, активизировались и стали стучаться в квартиры под видом переписчиков. «Вечерке» рассказали в Медиаофисе Всероссийской переписи населения о том, как отличить их сотрудника от мошенника.

Вопрос 1. Как должен выглядеть переписчик?

— Настоящий сотрудник будет отличаться от мошенника благодаря своим фирменным и обязательным атрибутам. Из одежды у него будет сине-красный шарф с символикой переписи, сумка синего цвета с логотипом «Росстат» и голубой жилет, у которого есть светоотражающие элементы. А в руках — планшет, для того чтобы переписчик мог занести данные с помощью специального приложения. Проверить, кто перед вами, вы также можете, спросив специальное удостоверение.

Вопрос 2. Перепись можно провести по телефону?

— Самый распространенный способ обмана — это именно звонки по телефону. Мошенники представляются переписчиками и стремятся украсть ваши данные. Запомните, перепись населения осуществляется всего тремя способами: лично, с помощью переписчика на дому; дистанционно, с помощью портала госуслуг; при визите в центр «Мои документы» в организованном на его территории стационарном участке переписи.

Вопрос 3. Переписчикам нужно предоставлять какие-то документы?

— Настоящий переписчик никогда не будет спрашивать ваш паспорт — вся информация записывается только с ваших слов. Если вас попросят подтвердить данные — перед вами мошенник.

Вопрос 4. Может ли настоящий переписчик спросить о сумме моих доходов?

— Он будет задавать вопросы, которые никак не касаются размеров ваших заработков, в частности о поле, возрасте, уровне образования, источнике заработка. Если вас начнут спрашивать, кому принадлежит квартира или каков семейный годовой доход — смело звоните в полицию.

Вопрос 5. Как понять, что переписные листы настоящие?

— Есть только три формы бланков: Л — для тех, кто постоянно проживает в России, в нем 23 вопроса, П — 10 вопросов о жилище участников переписи и В — для иностранцев, где есть вопросы о цели приезда в Россию и так далее. Ознакомиться с ними подробнее можно на сайте Всероссийской переписи населения — strana2020.ru.