Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пять острых вопросов о переписи населения

Рената Лебедева

Общество
Пять острых вопросов о переписи населения
Переписчик Илья Сосновский в форменной одежде / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всероссийская перепись населения стартовала в России несколько дней назад, 15 октября, и проходить она будет до 14 ноября. Злоумышленники, решившие завладеть личными данными москвичей, активизировались и стали стучаться в квартиры под видом переписчиков. «Вечерке» рассказали в Медиаофисе Всероссийской переписи населения о том, как отличить их сотрудника от мошенника.

Вопрос 1. Как должен выглядеть переписчик?

— Настоящий сотрудник будет отличаться от мошенника благодаря своим фирменным и обязательным атрибутам. Из одежды у него будет сине-красный шарф с символикой переписи, сумка синего цвета с логотипом «Росстат» и голубой жилет, у которого есть светоотражающие элементы. А в руках — планшет, для того чтобы переписчик мог занести данные с помощью специального приложения. Проверить, кто перед вами, вы также можете, спросив специальное удостоверение.

Вопрос 2. Перепись можно провести по телефону?

— Самый распространенный способ обмана — это именно звонки по телефону. Мошенники представляются переписчиками и стремятся украсть ваши данные. Запомните, перепись населения осуществляется всего тремя способами: лично, с помощью переписчика на дому; дистанционно, с помощью портала госуслуг; при визите в центр «Мои документы» в организованном на его территории стационарном участке переписи.

Вопрос 3. Переписчикам нужно предоставлять какие-то документы?

— Настоящий переписчик никогда не будет спрашивать ваш паспорт — вся информация записывается только с ваших слов. Если вас попросят подтвердить данные — перед вами мошенник.

Вопрос 4. Может ли настоящий переписчик спросить о сумме моих доходов?

— Он будет задавать вопросы, которые никак не касаются размеров ваших заработков, в частности о поле, возрасте, уровне образования, источнике заработка. Если вас начнут спрашивать, кому принадлежит квартира или каков семейный годовой доход — смело звоните в полицию.

Вопрос 5. Как понять, что переписные листы настоящие?

— Есть только три формы бланков: Л — для тех, кто постоянно проживает в России, в нем 23 вопроса, П — 10 вопросов о жилище участников переписи и В — для иностранцев, где есть вопросы о цели приезда в Россию и так далее. Ознакомиться с ними подробнее можно на сайте Всероссийской переписи населения — strana2020.ru.

Читайте также:
Мошенничествовопросы и ответыперепись населения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте