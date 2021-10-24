Пять главных вопросов об электронных паспортах

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Министерство внутренних дел России планирует до 1 декабря 2021 года начать в Москве выдачу электронных паспортов в рамках пилотного проекта. Позже такую практику введут по всей стране. «Вечерка» поговорила с заслуженным юристом России Иваном Соловьевым о том, насколько технология безопасна.

Вопрос 1. Как выглядит электронный паспорт?

— Внешне электронный паспорт будет похож на обычную банковскую карту. На ней будет небольшая фотография владельца, его данные, QR-код а внутри встроен чип с зашифрованной информацией о владельце, которая обычно содержится в бумажном паспорте. Туда же занесут биометрические данные владельца. Также можно будет показать QR-код в специальном мобильном приложении. По нему можно считать паспортные данные.

Вопрос 2. Где можно будет применить электронный паспорт?

— Поначалу список сервисов и услуг будет небольшим, но его расширят. Удастся заключать договора, приобретать продукцию в магазинах, если требуется показать удостоверение личности. Не нужно будет заполнять анкеты, писать справки, перепечатывать данные, как это традиционно делается. Владелец нового паспорта также получит электронную подпись. Он сможет удаленно подписывать документы.

Вопрос 3. В чем преимущества электронного паспорта?

— Электронный паспорт гораздо удобнее бумажного. Ему не страшна стиральная машина и его не сгрызет собака. Электронный паспорт легко поместится в любой кошелек или визитницу для банковский карт. И его даже не обязательно носить с собой. На смартфоне можно будет установить специальное приложение. К тому же в данные на электронном паспорте гораздо проще вносить изменения.

Вопрос 4. Использовать электронный паспорт безопасно?

— Для безопасности российские разработчики создали алгоритмы шифрования. В паспорте закодированы биометрические данные владельца. Значит, вашей картой никто, кроме вас, не сможет воспользоваться, сразу будет видно, что это мошенники.

Вопрос 5. Как скоро электронный паспорт заменит бумажный?

— Сложно дать однозначный ответ. Мы все понимаем, что это нововведение будет отлично воспринято людьми моложе 45 лет. Но вот старшее поколение вряд ли станет стоять в очередях за новыми пластиковыми паспортами. Поэтому процесс их внедрения будет проходить постепенно. Государству еще нужно провести масштабную работу по оснащению всех учреждений считывающими устройствами или оборудованием по обработке этих данных.

КСТАТИ

Цифровой паспорт в форме пластиковой карты с чипом и магнитной лентой применяется уже давно в Соединенных Штатах Америки. К таким же документам привыкли в Австралии и Канаде. Стал обычным паспорт-карточка и в государствах Европейского союза.