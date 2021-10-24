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«Двухъядерный циклон»: москвичей предупредили о приходе зимы

Рафаэль Залян

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Общество
«Двухъядерный циклон»: москвичей предупредили о приходе зимы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Предстоящая неделя в Москве окажется довольно теплой, температура на несколько градусов будет превышать климатическую норму. Однако в ночные часы столбики термометра постепенно начнут опускаться до минусовых показателей. Да и обширный двухъядерный циклон из Северной Атлантики заставит москвичей почувствовать уже в начале рабочей недели приближение зимы. О том, какие еще готовит сюрпризы столичная погода, «Вечерняя Москва» узнала у метеорологов.

Как рассказал «ВМ» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ночь на понедельник вся северная половина европейской части России окажется во власти зимы:

— Причиной похолодания станет обширный двухъядерный циклон североатлантического происхождения, который, продвигаясь на восток, развернулся своей тыловой стороной, обеспечивая заток холодного воздуха. Таким образом, в ночь на понедельник в Центральной России минимальные показания термометров уйдут в синий, слабоотрицательный диапазон температур.

По словам синоптика, в результате резкого похолодания и заморозков на столичных дорогах и тротуарах образуется гололедица, станет скользко.

То, что из-за холодного атмосферного фронта в столичной погоде произойдут перемены, которые принесут отрицательные температурные показатели, подтвердила и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова:

— Холодать начнет уже с воскресенья из-за приближающегося атмосферного фронта. Так, 24 октября, в столице в течение суток ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Грядет понижение температуры до плюс 1–3 градусов ночью и плюс 3–5 градусов днем.

Однако уже в начале следующей недели власть над погодой возьмет антициклон и осадки прекратятся, заверила Позднякова. Более того, в понедельник в столице местами будет выглядывать солнце:

— В период с понедельника по среду мы увидим солнце, погода будет безветренной и без осадков. 25 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью — минус 1 — плюс 1 градус, а днем — плюс 2–4 градуса. Ветер западный, умеренный.

Стоит отметить, что ночи станут значительно холоднее. Кроме того, в ночь на понедельник возможно образование гололедицы в некоторых районах Москвы и области.

Эксперт предупредила, что максимальные температурные показатели будут наблюдаться в утренние часы, в то время как ночью они резко упадут:

— Во вторник, 26 октября, ожидается переменная облачность. Ночью — минус 1 — плюс 1 градус, днем — плюс 5–7 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Аналогичные показатели сохранятся и в среду, 27 октября. Однако в течение суток ожидается дождливая погода. Ночью потеплеет до плюс 1–3 градусов, а днем эти показатели достигнут плюс 5–7 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

Позднякова акцентировала, что в первые три дня рабочей недели температура воздуха в столичном регионе будет ниже климатической нормы на два–три градуса.

Улучшится погода в Москве лишь в четверг, 28 октября, когда атмосферное давление будет понижаться, а температура воздуха продолжит расти:

— В четверг температурные показатели в очередной раз превысят климатическую норму. Так, ночью ожидается плюс 1–6 градусов, а днем 5–8 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный.

Переменная облачность ожидается 29 октября, в течение суток в столице пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут плюс 6–8 градусов, а днем — плюс 4–6, ветер слабый.

30 октября, по словам метеоролога, ожидается малооблачная погода, в ночные часы прогнозируется 3–5 градусов выше нуля, а днем — 10–12 градусов с положительным значением, ветер юго-западный, умеренный.

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