Вундеркинд,бунтарь, рекордсмен: 140 лет назад родился Пабло Пикассо

Пабло Пикассо / Фото: YouTube / Wildlife For Families

140 лет назад родился великий художник Пабло Пикассо.

Как утверждала мать художника, души в нем не чаявшая, первым словом ее сына было «piz» — сокращение от «lápis» («карандаш»), примерно в то время мальчик и начал рисовать. Уже с 7 лет он дописывал некоторые детали на картинах отца, учителя рисования, в 8 лет выдал первую «серьезную» работу маслом, а в 13 стал студентом Академии художеств в Барселоне, блестяще сдав вступительный экзамен. На натюрморт, живую модель и живопись (задания экзамена) абитуриентам отводился месяц, но парень справился с этим за неделю (некоторые биографы утверждают, что и вовсе за день)...

Будучи изначально академическим художником, Пикассо за почти 80-летнюю карьеру несколько раз менял стиль своих работ, ломая стереотипы и выстраивая на обломках нечто доселе невиданное.

Дотошные искусствоведы подсчитали, что за всю свою жизнь он написал более 13 500 картин, около 100 000 гравюр, 34 000 книжных иллюстраций; создал 300 керамических и скульптурных работ, тем самым возглавив список самых плодовитых художников мира. И это при том, что многие работы мастера безвозвратно утеряны (по словам художника, однажды он всю зиму топил ими камин) или находятся неизвестно где (Пикассо возглавляет еще и список самого желанного автора у воров — 1147 его работ числятся как украденные).ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА