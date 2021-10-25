Вакцинация от коронавируса: как подготовиться и как позаботиться о себе после

Москвичка Екатерина Быкова держит в руках сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку она сделала в пункте, расположенном в ГУМе. По ее словам, вся процедура у нее заняла не более пятнадцати минут / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице сейчас открыто несколько десятков пунктов вакцинации от коронавируса. В воскресенье, 24 октября, «Вечерняя Москва» побывала в ГУМе, где любой желающий может бесплатно сделать прививку.

Центр вакцинации в ГУМе работает ежедневно с 10 до 21. Его мощности были значительно увеличены, поэтому сделать прививку от коронавируса здесь могут до пяти тысяч человек в сутки.

Расположен пункт на третьем этаже магазина. Потоки тех, кто приходит на вакцинацию, и тех, кто ее уже завершил, разделены разными входами и выходами. Это позволяет минимизировать контакты людей, что особенно актуально в связи с трудной эпидемиологической ситуацией.

Внутри самого пункта посетителям помогают волонтеры. Они подсказывают, как заполнить необходимые бумаги и куда нужно дальше идти.

— Процесс вакцинации занимает около 20–25 минут, — рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников. — Желающих очень много, поток людей большой, но при этом долго ждать прививки не приходится, все проходит быстро и без затруднений.

По его словам, риск заражения коронавирусом сегодня довольно высокий.

— Именно поэтому крайне важно сделать прививку именно сейчас, — считает врач. — Потому что вакцина является главным средством защиты от инфекции. Этот принцип, собственно, работает и для борьбы с любым другим вирусом. Прежде чем человеку сделают прививку, сначала каждого пришедшего внимательно осматривает врач. Он измеряет температуру, уровень кислорода в крови, уточняет, нет ли в данный момент признаков ОРВИ, задает другие вопросы о состоянии здоровья.

Андрей Тяжельников подчеркнул, что единственным противопоказанием к вакцинации является наличие острого заболевания на момент обращения в прививочный пункт.

— И это определяет врач на медицинском осмотре перед вакцинацией, — пояснил он.

Сам процесс прививки проходит очень быстро, а после укола на выходе всем вакцинированным выдают бесплатное мороженое — такая акция действует только в ГУМе.

— Не ожидала, что здесь будет все так продумано и быстро, — поделилась впечатлениями москвичка Алина Лебеда. — Я сначала хотела в другой пункт поехать, но мне знакомые сказали, что там очень много людей, поэтому решила обратиться сюда.

Девушка до этого болела коронавирусом в легкой форме, но повторно заразиться совсем не хочет.

— Несмотря на то, что я болела дома, назвать легкую форму коронавируса отдыхом точно нельзя. Было очень непросто, — рассказала она.

Молодой человек Алины тоже вакцинировался, поэтому она решила последовать его примеру. Получила в подарок мороженое и Екатерина Быкова.

— Мне необходимо пройти обследование в больнице, для этого нужна прививка, — пояснила она. — Большинство моих знакомых уже вакцинировались, так что страха у меня никакого не было.

По мнению Екатерины, в этом прививочном пункте все организовано на высшем уровне.

— Мне кажется, весь процесс занял у меня минут 15 максимум. Вообще такого не ожидала. Все очень доброжелательные, отвечают на все вопросы, помогают, — отметила москвичка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Заболеваемость коронавирусом растет, и она выше, чем была в прошлом году. По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация обеспечивает в течение первых 5–6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 миллионов, а менее 3 миллионов 400 тысяч человек.