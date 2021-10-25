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Мобильный оператор подвел итоги работы на рынке

Никита Миронов

Общество
Мобильный оператор подвел итоги работы на рынке
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

По осени считают не только цыплят. Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги шести лет работы в Московском регионе. За это время компания обеспечила 100 процентов жителей Москвы и области качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, построив сеть с применением новейшего оборудования 5G Ready. Оператор остается одним из лидеров отрасли по запуску инновационных продуктов и продолжает рост на насыщенном телеком-рынке.

Вот основные итоги работы.

В 2015 году оператор в весьма короткие сроки обеспечил 90 процентов жителей Москвы и области качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом LTE, построив сетевую инфраструктуру с применением новейшего оборудования 5G Ready. Сегодня этот показатель достиг 100 процентов. С момента ввода сети в коммерческую эксплуатацию общее количество базовых станций в столичном регионе увеличилось в 6 раз, тогда как 4G — более чем в 39 раз.

Общая площадь московских объектов, где проведены дополнительные работы по техническому развитию, превысила 22 млн кв. м, а их количество — 1000 штук.

В 2021 году эксперты международной премии Top Ranking Performers Awards подтвердили статус оператора как лучшей сервисной компании в мире, присудив награды в восьми номинациях, в том числе за лучший клиентский опыт и обслуживание.

Компания предлагает абонентам инновационные цифровые сервисы. Оператор воплощает подход «Других правил» и обновляет линейки пакетных предложений с учетом потребностей клиентов. Исследования оператора показали, что посещение стриминговых платформ оказалось самым популярным досугом абонентов на самоизоляции: онлайн-кинотеатры обошли по доле пользователей образовательные сервисы и библиотеки. Кино стало антидепрессантом для клиентов. В ответ на этот запрос в прошлом году оператор запустил кинотариф со встроенным доступом к онлайн-кинотеатру Wink, а уже в апреле этого года предложил пользователям пакетных тарифов обменять неизрасходованные минуты на фильмы в онлайн-кинотеатре.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, пояснил:

— В 2015 году каждый из операторов смело называл телеком одной из самых динамичных отраслей. Технологии сменяли друг друга по несколько раз в год, а высококонкурентная среда провоцировала чуть ли не сезонную смену продуктов и сервисов. Мы тогда только вышли на столичный рынок, и, если открыть прессу шестилетней давности, все прогнозы аналитиков были схожи: «Сопоставимое с лидерами покрытие у новичка будет нескоро». Уже на старте мы опровергли прогнозы скептиков, обеспечив высокое качество связи для московских клиентов. Сегодня динамика стройки превышает даже темпы развертывания сети на момент выхода в Москву, которые были беспрецедентными для отрасли. И границы возможностей продолжают расширяться.

Теле2сотовый оператор
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