Стиральные машины «Самсунг»: все критерии выбора модели и расшифровка названия

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Стиральные машины «Самсунг» https://100stiralok.ru/cat/samsung пользуются большой популярностью среди потребителей. Знаменитая компания производит модели различной стоимости, объема загрузки, с разным набором функций и возможностей, дизайнерским исполнением. Независимо от категории, обычно, данная техника характеризуется высоким качеством сборки, привлекательным дизайном, удобным и интуитивно понятным управлением. В производстве используются инновационные методы и подходы. В сегодняшней статье поговорим обо всем этом подробнее.

Разнообразие: много моделей не бывает

Условно ассортимент машинок для стирки представленного бренда можно разделить на две большие категории: с фронтальной и вертикальной загрузкой.

Первые выпускаются полногабаритными и в узком исполнении. Вторые отличаются компактными размерами и высокой эргономикой. Они предназначены специально для помещений с небольшой площадью, идеальны для квартир. Вертикальная загрузка исключает необходимость открытия люка.

Вместительность машинок «Самсунг» варьируется от 5-6 до 10 кг и более. Варианты дизайна включают в себя корпуса белого, серебристого, черного цветов, а также основу из нержавеющей стали.

Популярные серии: все лучшее в одном месте

Чтобы упростить выбор оборудования, производитель «Самсунг» внедрил удобную классификацию по сериям, каждая из которых имеет свои особенности. Линейка WD представлена полногабаритными моделями с максимальной загрузкой в 7-8 кг. Эти машинки относятся к категории фронтальных. Их глубина составляет 45-50, 51-50 и 60 см. Технические особенности разных решений включают в себя возможность дозагрузки белья, наличие дисплея для управления и контроля, паровую обработку и сушку. В комплектации предусматривается инверторный двигатель. Скорость отжима составляет 1200-1300 или 1400-1500 оборотов. Классы энергопотребления А или В.

Для небольшой квартиры можно рекомендовать серию WF. Ее особенности заключаются в узком исполнении корпуса, загрузке до 6 кг. Есть LED-индикация. Скорость отжима небольшая – в пределах 1000-1100 оборотов. Тип установленного двигателя – коллекторный.

В наиболее широком ассортименте представлены машинки серии Samsung WW. В коллекции представлены узкие и полногабаритные модели. Все имеют фронтальную загрузку, а вот вместительность варьируется – от 6 до 9 кг. Главное преимущество категории — высокая экономичность. Энергопотребление соответствует классу А+++. Двигатель инверторного типа. Большинство машин отличаются средними параметрами силы оборотов – 1200-1300.

Как выбрать оптимальную модель: на какие моменты обратить внимание?

Современная коллекция стиральных машин «Самсунг» представлена моделями с полностью автоматизированным процессом стирки. Стандартный набор опций включает в себя несколько режимов – для вещей из хлопка, синтетических материалов, шерсти. Предусмотрены как ускоренный, так и стандартный, и увеличенный процессы. Первый рекомендован для освежения одежды, последний — для сильно загрязненной. Второй может иметь название «ежедневная стирка».

Покупая стиральную машину, стоит обращать внимание на:

• частоту стирки, количество постоянных пользователей;

• возможности места установки;

• необходимость в дополнительных опциях;

• особенности интерьера.

Интенсивность использования техники определяет объем загрузки. Для небольшой семьи будет достаточно модели «Самсунг» на 6-7 кг. Но важно понимать, что в такой машине вряд ли получится постирать объемное одеяло. Вместительные машинки позволяют ухаживать за любыми вещами, но требуют больше места для установки. Перечень функций влияет на стоимость. Некоторые из них могут быть бесполезными. Однако есть опции, улучшающие качество стирки. К таковым относится EcoBubble. Это специальный режим, генерирующий пузырьки для эффективного удаления сильных загрязнений.

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