Сыр нужен тем, кто бережет фигуру и занимается спортом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В конкурсе «Московское качество-2021» горожане выбирали производителей легкого сыра. Чем этот продукт отличается от обычного? Разбираемся вместе с экспертами.

На самом деле легкий сыр — это выдумка маркетологов.

— Правильнее было бы говорить «сыр маложирный», — рассказывает технолог молочного производства Анатолий Бабичев. — Дело в том, что есть товароведческая классификация сыра. Она делит продукт на высокожирный, среднежирный и низкожирный. Последний сегодня и принято называть «легким». Впрочем, он действительно не такой калорийный.

Как пояснил эксперт, в процессе производства сыра, как и любого молочного продукта, проводится его нормализация по жиру.

— Чтобы получить легкие сыры, просто берут маложирное молоко, — рассказывает Анатолий Владимирович. — Причем на «легкие» сыры требуется больше молочной смеси. Зато как результат — в этом продукте больше белка и кальция.

Диетолог Марина Дробышева уточняет:

— Обычный сыр — продукт довольно сытный. В 100 граммах может содержаться до 360 и даже больше килокалорий, — рассказывает эксперт. — Причем жирность такого продукта — 26–27 процентов. Жирность легкого сыра куда меньше — 17–18 процентов. А калорий в 100 граммах в среднем 290.

Так, добавляет эксперт, легкий сыр выгодно отличается от обычного содержанием белка. Его на 100 граммов продукта — 31–32 грамма. Тогда как в обычном сыре белка в среднем 26–27 граммов.

— Легкий сыр подходит тем, кто следит за своим рационом и не хочет есть лишнего. Также он подходит тем, кто занимается силовыми видами спорта и нуждается в повышенных количествах животного белка, — рассказывает Марина Дробышева.

Какие сыры следует выбирать любителям ЗОЖ?

— Из наиболее доступных я бы рекомендовала рикотту, — пояснила эксперт. — В ней всего 13 процентов жира. Дело в том, что этот сыр готовится не из молока, а из сыворотки, которая остается после приготовления других сыров.

Есть также сыр гаудетте жирностью около 7 процентов.

— Он полутвердый и напоминает привычную гауду, — пояснила Марина Дробышева.

— Хорош тем, что содержит много кальция.

Еще один легкий сыр — чечил. Он выпускается в виде плотных, волокнистых по структуре нитей, скрученных в тугие жгуты в форме косички. Часто — в копченом виде. Его жирность — 18 процентов.

— При этом нужно четко понимать, что сыр — продукт, который легко портится. Если он твердый, то не может храниться дольше двух месяцев после даты приготовления, — рассказывает эксперт. — Мягкие сыры хранятся и того меньше, поэтому всегда обращайте внимание на срок годности.

Как рассказала Марина Дробышева, нельзя есть сыр, от которого идет даже легкий неприятный запах. Непригоден сыр с плесенью — кроме «голубых » сортов типа рокфор, а также сыр излишне затвердевший или имеющий кислый вкус.

— В целом сыр — это продукт ежедневного употребления. Но даже если он «легкий», есть более 50–70 граммов в сутки я не советую. Там слишком много соли.

СПРАВКА

В категории «Легкий сыр» среди проголосовавших москвичей лидирует продукт «Тысяча озер» от «Нева Милк». На втором месте сыр Arla Natura, произведенный компанией «ПиР-ПАК», на третьем — продукт от «ВкусВилл». В целом конкуренция на рынке легких сыров очень высока, и ни один из лидеров не занимает существенной доли рынка.