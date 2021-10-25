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Горожане выбрали любимый парк

Никита Миронов

Сюжет: 

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Общество
Горожане выбрали любимый парк
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На сайте Московской торгово-промышленной палаты завершилось голосование — горожане выбирали любимый парк.

Лидером голосования оказался природно-исторический парк «Измайлово», набравший почти 50 процентов всех голосов. На втором месте — природно-исторический парк «Москворецкий», на третьем — Битцевский лес.

— Результаты голосования меня не удивляют. Ведь обычно любимый парк — это тот, где ты чаще бываешь. А чаще бываешь ты в парке рядом с домом, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — Все три наиболее популярные зоны отдыха находятся в окружении густо заселенных районов. Там бывает много людей, поэтому за эти парки отдано так много голосов.

Впрочем, по мнению эксперта, результаты голосования свидетельствуют еще и том, что москвичи выбирают лесопарки.

— Обратите внимание: Парк Горького, ВДНХ, «Коломенское », «Царицыно» в число наиболее любимых не попали. Почему? Я думаю потому, что москвичи бывают в них не так часто. Эти парки популярны в основном у туристов и жителей области, приезжающих отдохнуть в знаковые места столицы, — рассуждает Мельник. — А москвичи предпочитают идти в ближайший к ним городской лес. Так сказать, на лоно природы. Жителя мегаполиса всегда тянет к природе — отсюда трепетное отношение москвичей к дачам.

К тому же в лесопарках, как правило, мало людей, и горожане могут отдохнуть в относительном одиночестве. После метро и офиса такое желание легко объяснимо.

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