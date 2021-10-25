Умный пес раскусит контрабандистов

Главный государственный таможенный инспектор-кинолог Анастасия Коршунова с бельгийской овчаркой по кличке Браун проверяет груз в аэропорту Шереметьево / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

25 октября Таможенная служба России отметила 30-летие. В праздничный день корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на грузовом авиахабе аэропорта Шереметьево и понаблюдал за работой таможенников.

Директор по производству грузового терминала «Москва Карго» Михаил Чувилькин идет по огромному помещению. Его общая площадь — 42,3 тысячи квадратных метров.

— Это зона разгрузки. В год мы разгружаем до 380 тысяч тонн самых разных прибывающих к нам предметов, — рассказывает он по пути. — С рейсов грузы переносят в 576 ячеек. А в другом конце зала — зона отправки. Там грузы переносят, наоборот, в самолеты. А поклажу хранят на 3198 «домашних» поддонах.

Обо всех грузах, даже тех, которые еще находятся в пути, информация передается в Таможенную службу. Но в терминале нет помещений, заваленных стопками накладных. Дело в том, что последние несколько лет документооборот у таможенников ведется в электронном виде.

Проходим в другой отсек. Там главный государственный таможенный инспектор-кинолог Анастасия Коршунова занимается с бельгийской овчаркой по кличке Браун — своим верным другом и коллегой.

— «Смотреть», — дает команду собаке девушка.

Овчарка обходит большие коробки, обнюхивает их. Сначала первый ряд, потом второй. Вдруг в самом конце Браун остановился и настороженно присел.

— Так она подает знак, что в коробке находится что-то запрещенное, — объясняет кинолог и вызывает заместителя начальника отдела досмотра Дмитрия Михайлова.

Он вскрывает упаковку и достает из коробки содержимое: дезодоранты, шампуни, разные косметические средства и... черепаху.

— Частенько пассажиры перевозят через границу контрафактных животных. Иногда и чучела встречаются, например крокодилов. Это нарушение. Преступники изощряются, пытаются спрятать контрабандный товар между тюбиками с косметикой или средствами гигиены. Но нос собаки ничем не обманешь: Браун всегда найдет контрафакт, — говорит Дмитрий Михайлов.

В 2020 году кинологи в общей сложности выявили 30 случаев контрабанды. И чего только нарушители не пытались перевезти через границу.

— Это и разные сильнодействующие вещества, и незадекларированная валюта, и контрафактные табачные изделия, и даже наркотики, — рассказывает начальник таможенного поста аэропорта Шереметьево Максим Баландин.

ВАЖНО

В 2020 году из незаконного оборота сотрудниками Шереметьевской таможни изъято более 20 килограммов наркотиков разных видов. За этот же период на контрабандистов возбуждено 42 уголовных дела, составлено 4329 административных протоколов. В бюджет государства за 2020 год таможней перечислено 257,898 миллиарда рублей, а за девять месяцев 2021 года — 285 миллиардов рублей пошлин и штрафов.