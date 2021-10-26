Летопись поколения

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В издательстве «Вече» вышел четырехтомник избранных произведений известного российского писателя Александра Лапина. Собрание включает в себя цикл романов «Русский крест», название которому дала сага о поколении, выстроившем новую Россию на обломках некогда могучей державы.

Первые два тома составил роман-эпопея «Русский крест», третий — романы «Святые грешники» и «Крымский мост», посвященные духовным и нравственным исканиям наших современников, оказавшихся в тисках смены эпох, четвертый — трилогия «Книга живых», в которую вошли политический детектив «Суперхан», романтическая повесть «Роман и Дарья» и философская притча «Вирусы», а также публицистика разных лет.

Фото из личного архива Александра Лапина

Мысль собрать все самое важное из созданного за последние десять лет возникла у Лапина не случайно: 30-летие распада СССР, отмечаемое в этом году, — рубеж, в реалиях сегодняшнего дня имеющий для большинства наших сограждан не столько политическое, сколько социальное значение. Оправдала ли эпоха перемен возлагаемые на нее надежды — вот главный вопрос, на который ищут ответ писатель и его герои, а вместе с ними и читатели. Александр Лапин сам принадлежит к поколению, в зените жизненного пути попавшему в безжалостные жернова истории. В этом контексте «Избранное» — не подведение итогов, но осмысление прожитого и пережитого за целую жизнь в свете драматических событий недавнего, по историческим меркам, времени.

— Произведения, вошедшие в четырехтомник, — признается автор, — объединены одной идеей, имеющей для меня принципиальное значение.

Нам выпало жить в непростые времена, и они стоят того, чтобы попытаться понять, почему мы прожили их так, а не иначе. О чем думали, от чего страдали, что любили и, главное — во что верили? Пришло время осознать этот непростой жизненный опыт, чтобы иметь возможность передать его детям, внукам и правнукам. Процветание страны в первую очередь зависит от того, насколько крепкими и надежными будут руки тех, кто примет из наших рук эстафету поколений, воплощающую в себе более чем тысячелетнюю историю государства Российского. Свою миссию как писателя я вижу прежде всего в этом.

Фото: Пресс-служба издательства «Вече»

Книги, составившие цикл романов «Русский крест», не просто знакомы читающей публике, они нашли искренний отклик у очень широкой аудитории — их общий тираж уже составил более 50 тысяч экземпляров. Для многих читателей герои лапинских произведений из литературных персонажей превратились в близких и родных людей, ведь в их биографиях отразились судьбы миллионов. Автор взял на себя непростую задачу: рассказать о своем поколении, о людях, начавших свой жизненный путь в 50–60-х годах минувшего века, переживших крушение великой страны и ценой неимоверных усилий создавших то государство, гражданами которого нам выпало стать.

«Русский крест» без преувеличения можно назвать хроникой поколения, изменившего Россию.

СПРАВКА

Александр Лапин — российский писатель, публицист и общественный деятель. Литературным творчеством занимается с конца 70-х, ряд его книг переведен и издан за рубежом. Лауреат Большой литературной премии России, премии Правительства Российской Федерации, также удостоен многих других наград, член Союза писателей России.