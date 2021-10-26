«За сутки угоняют две машины»: кто и как похищает автомобили в Москве

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Противодействие автоугонам является одним из важнейших направлений деятельности московской полиции. За прошедшие пять лет правоохранительным службам города удалось сократить количество совершаемых в городе краж и угонов транспортных средств. О том, насколько остро стоит проблема автоугона в столице, как преступники чаще всего вскрывают автомобили и что можно сделать, чтобы обезопасить свой автомобиль от похитителей, — в интервью «Вечерней Москве» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

— Насколько остро сейчас стоит проблема автоугона в Москве?

— Если посмотреть на статистику, то можно сделать вывод, что московской полиции удалось сократить количество совершаемых в городе краж и угонов транспортных средств. В текущем году в среднем за сутки похищается две автомашины. При этом для сравнения пять лет назад, в 2016 году, похищалось в среднем 14 автомобилей.

— Как в раскрытии подобных преступлений помогают современные технологии — мобильные приложения, камеры видеонаблюдения и т. д.?

— У нас это называется оперативно-разыскные мероприятия. Чем вообще сотрудник уголовного розыска уникален? Тем, что у него есть доступ к информации, которая есть не у всех. При этом все его полномочия четко прописаны в открытом законе «Об оперативно-разыскной деятельности».

— То есть в целом преступления стало проще раскрывать?

— Мы начали с того, что сейчас в Москве в день угоняется в среднем две машины. Да, количество подобных преступлений сократилось. Если брать вообще по объему, то на текущий месяц украдено 900 машин. Просто визуально представьте это количество. Из них почти 600 автомобилей мы вернули обратно. То есть, с одной стороны, есть чем похвастаться, но с другой — есть же оставшиеся 400, которые не найдены. Поэтому актуальность автоугонов есть. Я еще раз повторю: пусть статистика снижается, но нам еще есть к чему стремиться.

— Какой процент раскрываемости автоугонов в Москве?

— За девять месяцев 2021 года можно отметить, что по всем видам преступлений, связанных с завладением транспортными средствами, идет снижение количества зарегистрированных преступлений, так количество угонов сократилось почти на 13 процентов, краж — на 29,6 процента. Раскрываемость краж автотранспортных средств в указанном периоде составляет 19,3 процента, а угонов — 74,7 процента. 555 единиц автотранспорта сотрудники московской полиции обнаружили и вернули владельцам.

Мы проанализировали время совершения преступлений и установили, что большинство из них, около 85 процентов, совершаются в ночное время, как правило, с территорий неохраняемых стоянок и дворов жилых многоэтажных домов. Характерно, что более 90 процентов похищенных автомашин не были оборудованы какими-либо средствами защиты.

— Как чаще всего современные автоугонщики-преступники вскрывают машины?

— Чаще всего преступники вскрывают запорные устройства автомобиля специальными приспособлениями и отключают сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств. Одним из часто встречающихся примеров может служить использование злоумышленниками специального оборудования, получившего сленговое название «Длинная рука», или «Удочка». Еще одним способом, с помощью которого автоугонщики похищают автомобиль, являются приспособления для механического вскрытия запорных устройств и замков зажигания.

При этом, как показывает практика, при подготовке угона злоумышленники часто проводят большой комплекс подготовительных мероприятий. Они заранее готовят необходимые технические средства и инструменты, наблюдают за местами парковки, изготавливают поддельные документы (ПТС, свидетельства о регистрации, доверенности) и поддельные номерные знаки, либо готовят номера от других автомобилей.

— С какой целью чаще всего похищают машины?

— В 53 процентах случаев автомобили похищаются с целью перепродажи, с целью разукомплектования и продажи по частям — 35 процентов, а для совершения других преступлений — всего два процента.

При этом для легализации похищенного автомобиля преступники иногда частично, а иногда и полностью меняют не только документы угнанного транспортного средства, но и сам его внешний вид.

Чаще всего угонщики сдают украденные автомобили в разборку — на агрегаты и запасные части, чтобы потом продать их через автомагазины, рынки и интернет. Также похищенная машина может стать так называемым автомобилем-донором. Номера агрегатов похищенного автотранспорта меняются на соответствующие номера автомашин, участвовавших в ДТП, либо сгоревших и получивших тотальные повреждения, при которых их восстановление и дальнейшая эксплуатация невозможны.

— Что можно сделать, чтобы машину не украли?

— При покупке автомобиля стоит оборудовать его противоугонными сигнальными устройствами, а если они уже установлены, проверить их работоспособность и эффективность, при необходимости заменить или дополнить. Наиболее эффективными от угона считаются спутниковые и радиопоисковые системы. Также необходимо оборудовать автомашину нестандартной «секреткой», перекрывающей подачу топлива, электроэнергии, а также установить дополнительные механические средства блокировки узлов и агрегатов ТС. При длительной парковке автомашины, а также в ночное время надо использовать только охраняемые автостоянки или гаражи, либо оставлять автомашину в хорошо освещенных местах и с камерами видеонаблюдения.

При поездках на рынки и в магазины необходимо класть ключи и документы на машину в труднодоступные места (например, во внутренние карманы одежды), чтобы у преступников не было шанса их украсть. А при передаче машины посторонним лицам, например, для проведения ремонта, выполнять инструкции установленных охранных систем, переводя их в сервисный режим, и не передавать брелоков сигнализации, электронных меток и ключей от механических блокировок автомашины.

Также при самостоятельной продаже машины, например, по объявлению в интернете, не следует оставлять покупателя одного в автомобиле даже на короткий промежуток времени. Лучше демонстрировать транспорт с участием еще одного человека, который сидит на заднем сиденье и не покидает салон. Не стоит соглашаться на встречу с потенциальным покупателем в безлюдных местах.

Чтобы как-то минимизировать возможные материальные потери, машину лучше застраховать. Если же автомобиль все-таки похитили, не стоит терять время — лучше сразу незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел. При этом не соглашайтесь на посторонние предложения о возврате похищенного автомобиля за денежное вознаграждение, даже если злоумышленники сообщают вам отличительные приметы вашей машины.