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От центра до окраин

Андрей Казаков

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«Вечерке» – 100 лет
Общество
От центра до окраин
Слева направо: Евгений Леонов в роли Харитонова, Олег Басилашвили в роли Бузыкина и Норберт Кухинке в роли Билла Хансена на съемках фильма «Осенний марафон» режиссера Георгия Данелии / Фото: РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

«День седьмого ноября — красный день календаря. Погляди в свое окно: все на улице красно», писал советский поэт Самуил Маршак. Не все москвичи жаждали участвовать в демонстрации в честь праздника. Об этом свидетельствуют архивные выпуски «Вечерки».

45 лет назад ноябрьские праздники были приурочены к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Но не все дефилировали по улицам со знаменами и барабанами. Многие предпочитали «Осенние марафоны» — тихие прогулки по лесным тропам. 30 октября 1976 года читатель Ю. Внуков интересовался у «Вечерки»: «В какие туристские походы по Подмосковью лучше отправиться 6, 7 и 8 ноября?» Корреспондент «Справочного бюро» связался с городским клубом туристов, который составил подробнейший маршрут для мини-путешествий: «6 ноября отправляемся с Белорусского вокзала по маршруту: Дачная — Митькино — Сидоровское — Сумино — Санники — Дачная (Киевского направления).

Протяженность маршрута 20 километров». Предлагались прогулки от Ромашкова до Трехгорки, а также походы в осенний лес в Балашихи. И в заключительный день выходных, 8 ноября, можно было прогуляться от Переделкина через реку Сетунь до Внукова. Желающих, как сообщили в клубе, было много.

Сегодня традиция изучать свой город и близлежащие населенные пункты продолжается. Для москвичей разработали онлайн-маршруты, по которым можно пройтись как одному, так и в компании. На сайте russpass.ru вы найдете прогулку по «Москве из кино», «Вокруг и около Кремля», «От центра до окраин: архитектурные истории Москвы» и многие другие.

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