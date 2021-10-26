Никаких больше аномалий: какой будет зима в столице

Студентка Злата Захарова во время прогулки по Мясницкой улице наблюдает первый снег / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», какими будут конец осени и зима в этом году.

Конец октября для москвичей обойдется без погодных сюрпризов. Температура будет ниже нормы на один градус, ожидается плюс 2–4 градуса днем. Кстати, вчера был самый холодный день месяца.

Первые по-настоящему зимние похолодания в Москву придут в ноябре. По данным Гидрометцентра, в следующем месяце показатель термометра может опуститься до минус 15 градусов ночью. Днем температурный диапазон будет в районе минус 1–6 градусов.

По предварительным прогнозам специалистов Гидрометцентра, зима в этом году ожидается теплой и снежной, без аномальных снегопадов.

— Температурный диапазон будет около и выше нормы. Если в Москве средняя температура декабря — минус 6,1 градуса, января — минус 9,3 градуса, февраля — минус 7,7 градуса и марта — минус 2,2 градуса, то в этом году столбик термометра будет выше этих показателей. Однако не исключены заморозки и частые оттепели этой зимой, — говорит Роман Вильфанд.

По мнению синоптика, сильных осадков не будет.

— По нашим прогнозам, к аномальным снегопадам готовиться не нужно. Осадки не превысят уровень нормы. Зима будет обычной, снежной, — добавил Вильфанд.

По словам метеоролога, прогноз на грядущую зиму, который подготовил Гидрометцентр России, по сравнению с прогнозами метеорологических центров из других стран отличается более низкими температурами. Однако все это предварительные данные. Более точные данные станут известны в конце ноября.

— Давать точный прогноз на такой длительный период — ненаучно. Атмосфера слишком хаотична и непредсказуема, есть множество факторов, которые влияют на прогноз погоды. И в холодное время года мы будем корректировать его регулярно, — отметил метеоролог.

Также, по словам ученого, при прогнозе погоды не стоит ориентироваться на народные приметы.

— Метеорологи совместно с биологами и другими специалистами сопоставляли такие явления, как обилие ягод рябины, с показателями погоды и не нашли зависимости, — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Росгидрометцентр сообщил, что в Центральной России только в декабре погода будет близка к климатической норме. А в октябре, ноябре, январе, феврале может быть чуть теплее обычного.