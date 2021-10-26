Какие сезонные продукты помогут поддержать иммунитет

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Предзимний период в ноябре для организма целое испытание: сокращается световой день, наступают со всех сторон простудные заболевания. «Вечерняя Москва» узнала, какие сезонные ягоды и овощи помогут держать себя в тонусе.

Главной ягодой ноября считается клюква, которую можно запасти на зиму, заморозить и наслаждаться кислинкой следующие полгода. Клюква — просто кладезь витамина C, лимонной, хинной и бензойной кислот. Также в ней содержатся витамины групп К, В и РР, сахар, эфирное масло, каротин, пектиновые и дубильные вещества, калий, фосфор, йод, железо, магний, медь, бор, кобальт, марганец.

— Регулярное, даже небольшое количество клюквы в рационе улучшает память, успокаивает нервы, — рассказала врач-диетолог, фитнес-конусльтант Анна Воробьева. — Она поможет справиться не только с простудными заболеваниями, но и с бессонницей, атеросклерозом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Спасет она и зубы от кариеса и пародонтоза.

Кстати, подчеркивает эксперт, покупать клюкву лучше на рынке — ягоды не запечатаны, вы можете проверить ее свежесть: подбросьте ягоду над столом — если она, ударяясь о твердую поверхность, отскакивает, значит, ягода свежая.

Второй по значимости ноябрьской ягодкой считается облепиха. В ней помимо тех витаминов, которые есть в клюкве, содержатся флавоноиды, фолиевая кислота, каротиноиды, бетаин, железо, алюминий, никель, свинец, стронций, молибден и марганец. Благодаря такому «букету» облепиха укрепляет сосуды, избавляет организм от токсинов, помогает при артритах и даже заболеваниях крови.

На прилавках магазинов уже появилась хурма, обратите внимание. Мало того, что она диетическая и подходит в качестве низкокалорийного десерта, так еще и богата витаминами В5, С, А, лютеином и зеаксантином, которые улучшают зрение. Хурма — лучший друг для желудка, также она уменьшает риск мочекаменной болезни.

Никак не обойтись в ноябре без капусты — брюссельской, цветной, белокочанной. В последней содержится редкий витамин U, который предотвращает язву желудка. Капуста — отличный источник витаминов группы В, А, С. В общем, ешьте хоть квашеную, хоть свежую. Не проходите и мимо редьки. Сейчас этот овощ не так популярен, а зря! В ней есть все, что надо для укрепления иммунитета, даже эфирные масла.

Ну и, конечно же, не забудьте про шиповник. Это марганец, медь, молибден, хром, кобальт, витамины B1, B6, В2, K, РР, E, С. Он поможет разгрузить мочеполовую систему, почки, печень.