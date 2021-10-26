Кофе варю и грею уши: как гаджеты следят за нами

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отнесла умные очки американского программиста Марка Цукерберга к шпионским устройствам. За использование гаджета может грозить уголовная ответственность. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста по кибербезопасности, можно ли с помощью техники следить за нами.

Очки оснащены микрокамерами, которые позволяют снимать фото и видео. В дужки очков встроены динамики и диктофон для записи и прослушивания музыки. ФСБ отметила, что по статье 138.1 УК РФ шпионскими вляются устройства, которые могут получать и фиксировать информацию без ведома собеседника. Заграничные очки попали под эту категорию. Однако, по мнению специалиста по кибербезопасности Сергея Вакулина, шпионить за нами может любой гаджет.

— Если вы покупаете телефоны не в официальном магазине, а где-нибудь с рук, то там вполне может быть установлено «левое» программное обеспечение, — рассказывает «Вечерке» эксперт. — С его помощью мошенники могут отследить вашу геолокацию, получить доступ к камере, микрофону, паролям.

По той же самой причине не стоит ремонтировать телефон в маленьких частных мастерских. Злоумышленники могут внедрить в прошивку устройство для слежки. И тогда вся ваша жизнь для них будет как на ладони.

— Стать инструментом для слежки могут и камеры, которые люди устанавливают в домах и квартирах. Мошенники получают доступ к камере и динамикам и начинают разговаривать с жильцами дома через них. А люди не могут понять, откуда идет голос. В интернете полно роликов от таких кибершутников, — говорит эксперт.

Сергей Вакулин считает: любой умный гаджет для дома, который работает через интернет, — это идеальный инструмент для шпионажа.

— Были случаи, когда злоумышленники перехватывали управление даже кофеваркой. Голосовой помощник машины начинал говорить странные вещи, техника стала выполнять разные команды без ведома пользователей. Правда, зачастую такие случаи — лишь желание пошутить над собственниками гаджетов. Однако иногда приборы становятся инструментами для слежки и сбора информации, — отметил Сергей Вакулин.

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Говори подальше от телефона

Понять, что гаджет уже следит за вами, не так сложно. Хакер Станислав Золотов рассказал «Вечерке», по каким признакам можно это понять.

Признак № 1. Батарея быстро разряжается

Если у вас работает всего пара приложений, а телефон быстро разряжается, израсходовано слишком много оперативной памяти, а гаджет глючит, виснет и быстро нагревается — это повод обратиться в мастерскую. Возможно, к вашему смартфону подключена шпионская программа.

Признак № 2. Устройства живут отдельной жизнью

Если устройство для умного дома вдруг стало самостоятельно переключать режимы, включаться, когда не нужно, а голосовые помощники заговорили с вами — значит, кто-то перехватил доступ к ним. Причем инструментами злоумышленников становятся даже радионяни и умные детские игрушки. Все чаще кибершутники подключаются к этим гаджетам, пугают детей и их родителей.

Признак № 3. Слишком много рекламных предложений

Признак того, что одно из приложений смартфона прослушивает пользователя — это таргетированный (нацеленный. — «МВ») под разговоры контент. То есть стоит вам обсудить чтото с другом, как на экране появляется реклама этого продукта. Иногда вам могут позвонить с неизвестного номера и предлагать услуги, которые вы недавно обсуждали.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Как оставаться незаметным

Программист из крупной IT-компании Анатолий Громов поделился с «Вечеркой» простыми способами уберечь свою технику от кибершпионов.

Устанавливайте надежный пароль

Придумайте сложный пароль, установите двухфакторную аутентификацию, которая будет требовать код из СМСсообщения перед началом работы с устройством. Когда вы проводите интернет дома с помощью роутера, там часто установлен стандартный пароль, который легко подобрать. Обязательно измените его на более сложную комбинацию.

Не держите Wi-Fi открытым

Не допускайте, чтобы Wi-Fi был в свободном доступе — установите сложный пароль, особенно если все гаджеты у вас дома работают через беспроводной интернет. Получив доступ к нему, злоумышленники смогут управлять вашей техникой. Выключайте домашний интернет, если долго не пользуетесь им, например, когда уезжаете в отпуск.

Выключите местоположение

Если на телефоне включена геолокация, то приложения легко определят, где вы находитесь, и будут использовать эту информацию в своих целях, например, станут навязывать вам рекламу магазинов, рядом с которыми вы находитесь.

Не игнорируйте обновления

Если на устройство пришло сообщение об обновлении — не игнорируйте его. Часто оно закрывает уязвимости, исправляет ошибки в программах, защищает от вредоносных атак. Если установить все обновления, то система станет более функциональной и безопасной.

Приобретите антивирус

Антивирус необходимо установить на телефоне, через который вы управляете умным домом, и на серверах устройств. Никогда не управляйте домашней техникой, подключившись через общественный Wi-Fi.

Скачивайте приложения с надежных ресурсов

Большинство вредоносных программ попадают в смартфон из неофициальных магазинов или сайтов. Если вы решились что-то скачать с сомнительного ресурса, то при установке нажимайте галочку «Установка приложений из ненадежных источников».