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Шаг за шагом, кадр за кадром фиксируют нашу реальность

Татьяна Еременко

Общество
Шаг за шагом, кадр за кадром фиксируют нашу реальность
Документалист Алексей Ханютин работает над созданием фильма из цикла «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. XX век», который поможет простым зрителям и специалистам больше узнать о классических неигровых отечественных кинолентах / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия XX век» запустили в сети. Об истории наиболее ярких документальных фильмов нашей страны «Вечерняя Москва» поговорила с автором проекта Алексеем Ханютиным.

Мы встретились с Президентом Гильдии неигрового кино и телевидения Алексеем Ханютиным, чтобы расспросить его о цикле видеофильмов, который создает гильдия в рамках нацпроекта «Культура » при поддержке Института развития интернета и одного из самых известных кинопорталов. О необходимости этого наш первый вопрос.

— Алексей Юрьевич, для чего создается коллекция?

— Сейчас меняется культурная парадигма, люди читают все меньше, зато много смотрят. Лингвоцентричная культура, в которой сформировалось мое поколение, замещается аудиовизуальной, книга — короткими видеосюжетами.

Цель создания «Золотой коллекции» в том, чтобы вернуть в обиход фильмы, которые были сняты в нашей стране на протяжении XX века. Сделать классику нашего неигрового кино работающей, живой.

— Что не так с ней сейчас?

— Она, к сожалению, скорее мертва, чем жива, хотя бы потому, что недоступна зрителю. Еще лет десять назад можно было заказать тот или иной фильм в Госфильмофонде или в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске и посмотреть там, где есть пленочная кинопроекция. Но она стремительно исчезает из обихода — все переходят на цифровые проекторы. Фильмы, которые еще не оцифрованы, сегодня не доступны практически никому, кроме узкого круга специалистов и архивных работников.

— Как можно донести классику документального кино до широкого зрителя?

— Для начала нужно сделать эти фильмы доступными обществу. Но этого мало. С классикой надо работать подобно публикаторам литературных текстов, которые пишут предисловия, комментируют непонятные для современного читателя места. Каждой картине, которую представим публике, будет предпослан небольшой фильм о фильме. Мы этим занимаемся. До конца года планируем сделать десять роликов. Всего в «Золотой коллекции» должно быть не менее ста фильмов.

Это работа не на один год, но так мы создадим базу для развития современного документальное кино. Зрители смогут увидеть и оценить всю его историческую перспективу.

— Где найти ваши сюжеты?

— Фильмы о фильмах будут выкладываться на сайте «Кино-Театр.Ру». Мы разместили сюжет про первого российского хроникера Александра Дранкова, благодаря которому можем увидеть Льва Толстого. Опубликовали ролик про фильм Сергея Мирошниченко «Госпожа Тундра». Картина, 1986 года, стала первой в ряду экологических фильмов, ознаменовавших начало Перестройки в нашем кино.

— Что впереди?

— Советское документальное кино на 99% стандартная поточная продукция. Но в ее потоке удается выловить оригинальные авторские работы. Фильмы, которые заставляют вспомнить, что документальное кино — искусство. Это картины Дзиги Вертова и Виктора Ерофеева, Ильи Копалина и Михаила Кауфмана, Майи Меркель и Павла Когана, Артура Пелешяна и Герца Франка, Бориса Галантера и Николая Обуховича.

— Самих лент в сети нет?

— В сети есть не все, в основном в жутком качестве. Мы, рассчитывая на помощь киноархивов, собираемся заняться реставрацией киноклассики — оцифровать в качестве 4К, прогнать через программы, восстанавливающие изображение и звук, чтобы представить картину наиболее близкой к качеству, в каком ее видели зрители в дни премьеры.

СПРАВКА

Гильдия неигрового кино и телевидения — некоммерческая организация, которая объединяет творческих деятелей России, создающих и распространяющих документальные, научно-популярные и телевизионные неигровые видеофильмы. Среди целей Ассоциации деятелей неигрового кино: содействие укреплению отрасли, упрощение доступа зрителей к достижениям отечественного неигрового кино, объединение лиц специалистов, которые занимаются документальным кино и другие.

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