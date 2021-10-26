Шаг за шагом, кадр за кадром фиксируют нашу реальность

Документалист Алексей Ханютин работает над созданием фильма из цикла «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. XX век», который поможет простым зрителям и специалистам больше узнать о классических неигровых отечественных кинолентах / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия XX век» запустили в сети. Об истории наиболее ярких документальных фильмов нашей страны «Вечерняя Москва» поговорила с автором проекта Алексеем Ханютиным.

Мы встретились с Президентом Гильдии неигрового кино и телевидения Алексеем Ханютиным, чтобы расспросить его о цикле видеофильмов, который создает гильдия в рамках нацпроекта «Культура » при поддержке Института развития интернета и одного из самых известных кинопорталов. О необходимости этого наш первый вопрос.

— Алексей Юрьевич, для чего создается коллекция?

— Сейчас меняется культурная парадигма, люди читают все меньше, зато много смотрят. Лингвоцентричная культура, в которой сформировалось мое поколение, замещается аудиовизуальной, книга — короткими видеосюжетами.

Цель создания «Золотой коллекции» в том, чтобы вернуть в обиход фильмы, которые были сняты в нашей стране на протяжении XX века. Сделать классику нашего неигрового кино работающей, живой.

— Что не так с ней сейчас?

— Она, к сожалению, скорее мертва, чем жива, хотя бы потому, что недоступна зрителю. Еще лет десять назад можно было заказать тот или иной фильм в Госфильмофонде или в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске и посмотреть там, где есть пленочная кинопроекция. Но она стремительно исчезает из обихода — все переходят на цифровые проекторы. Фильмы, которые еще не оцифрованы, сегодня не доступны практически никому, кроме узкого круга специалистов и архивных работников.

— Как можно донести классику документального кино до широкого зрителя?

— Для начала нужно сделать эти фильмы доступными обществу. Но этого мало. С классикой надо работать подобно публикаторам литературных текстов, которые пишут предисловия, комментируют непонятные для современного читателя места. Каждой картине, которую представим публике, будет предпослан небольшой фильм о фильме. Мы этим занимаемся. До конца года планируем сделать десять роликов. Всего в «Золотой коллекции» должно быть не менее ста фильмов.

Это работа не на один год, но так мы создадим базу для развития современного документальное кино. Зрители смогут увидеть и оценить всю его историческую перспективу.

— Где найти ваши сюжеты?

— Фильмы о фильмах будут выкладываться на сайте «Кино-Театр.Ру». Мы разместили сюжет про первого российского хроникера Александра Дранкова, благодаря которому можем увидеть Льва Толстого. Опубликовали ролик про фильм Сергея Мирошниченко «Госпожа Тундра». Картина, 1986 года, стала первой в ряду экологических фильмов, ознаменовавших начало Перестройки в нашем кино.

— Что впереди?

— Советское документальное кино на 99% стандартная поточная продукция. Но в ее потоке удается выловить оригинальные авторские работы. Фильмы, которые заставляют вспомнить, что документальное кино — искусство. Это картины Дзиги Вертова и Виктора Ерофеева, Ильи Копалина и Михаила Кауфмана, Майи Меркель и Павла Когана, Артура Пелешяна и Герца Франка, Бориса Галантера и Николая Обуховича.

— Самих лент в сети нет?

— В сети есть не все, в основном в жутком качестве. Мы, рассчитывая на помощь киноархивов, собираемся заняться реставрацией киноклассики — оцифровать в качестве 4К, прогнать через программы, восстанавливающие изображение и звук, чтобы представить картину наиболее близкой к качеству, в каком ее видели зрители в дни премьеры.

СПРАВКА

Гильдия неигрового кино и телевидения — некоммерческая организация, которая объединяет творческих деятелей России, создающих и распространяющих документальные, научно-популярные и телевизионные неигровые видеофильмы. Среди целей Ассоциации деятелей неигрового кино: содействие укреплению отрасли, упрощение доступа зрителей к достижениям отечественного неигрового кино, объединение лиц специалистов, которые занимаются документальным кино и другие.