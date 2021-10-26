Добровольцы помогают пациентам после реанимации

Волонтер православной службы помощи «Милосердие» Николай Фролов наливает воду в кислородное оборудование одного из пациентов ковидного госпиталя, развернутого в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Волонтеры православной службы помощи «Милосердие» вместе с врачами борются за жизнь москвичей с коронавирусом. Корреспондент «Вечерней Москвы» понаблюдал за их работой.

Волонтеры Петр Симченко и Николай Фролов заступают на дежурство. С больными коронавирусом молодые люди работают уже несколько месяцев. В комнате перед входом в «красную» зону разложены белые защитные костюмы. Примотав бахилы и перчатки к комбинезону синим скотчем, они надевают на голову медицинскую шапочку, маску на лицо и респиратор. На то, чтобы надеть экипировку, ушло 20 минут.

У двери с табличкой «Красная зона» волонтеров помечают голубым скотчем. На одну сторону груди приклеивают логотип «Милосердия» — красный крест с вписанным в него сердцем, а на другой пишут маркером имена. Убедившись, что костюм плотно прилегает к телу, Петр и Николай открывают дверь, друг за другом заходят в небольшой тамбур. После короткой молитвы они приступают к работе.

Впереди — светлый широкий коридор. Он ведет в отделение интенсивного наблюдения, где лежат пациенты, переведенные из реанимации. Перед нами открываются ряды четырехместных пронумерованных палат. Волонтеры заходят в одну из них. У каждой из коек стоит небольшая тумбочка, а на перегородках кровати развешена информация о пациенте: документ с QR-кодом для внутренней идентификации, лист наблюдения, бумажная табличка о рекомендованном постельном режиме и различное медицинское оборудование.

— Просто так подходить к пациенту нельзя. Все надо согласовывать со средним медперсоналом на посту. Порой, когда делаешь обход, замечаешь, что кто-то из больных не притронулся к еде: остывший поднос с обедом стоит на тумбочке. Об этом мы говорим врачам и, например, спрашиваем: «Можно ли его покормить?», — рассказывает Петр. — Иногда приходится уговаривать поесть хотя бы из ложечки, им ведь нужно набираться сил.

Волонтеры в «красной» зоне заботятся о комфорте всех пациентов госпиталя.

— В нашу работу, можно сказать, входят все обязанности младшего медперсонала: сводить пациента в туалет, поменять ему белье или сменить подгузник, искупать, покормить или даже элементарно поставить телефон на подзарядку, — говорит Петр Симченко.

К прибытию очередного пациента в палате всегда готовится свежая постель. Сменой белья занялся Николай. По его словам, делать это лучше всего вдвоем, поэтому зовет своего напарника Петра на подмогу.

— Койку надо застелить таким образом, чтобы не было складок. К тому же нельзя создавать дополнительный воздушный поток, ведь пациенту это неприятно. Именно поэтому мы застилаем постель вместе, — рассказал Николай.

Застелив еще несколько коек, добровольцы отправляются к другим пациентам больницы. Николай меняет больным воду в кислородном оборудовании, а Петр тем временем сушит и расчесывает волосы одной из женщин.

— Здесь мы находимся после реанимации. Мы очень слабы, поэтому толком ничего сами делать не можем. Я восхищаюсь нашими волонтерами. Они всегда нам помогают: поесть, помыться или убрать на тумбочке — исполняют любую просьбу, — рассказала пациентка Елена Войтова.

Прошло четыре часа, очередное дежурство подошло к концу. Молодые люди попрощались с пациентами и врачами и отправились по домам. Но это ненадолго: с Божьей помощью, в «красной» зоне православные волонтеры работают чуть ли не ежедневно. Поэтому многие из их подопечных становятся для них настоящими друзьями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Меринова, координатор добровольцев православной службы помощи «Милосердие»:

— В «красной» зоне госпиталя в Сокольниках работают около 170 наших волонтеров, еще в одном, который находится на ВДНХ, — еще порядка 50 человек. Это неравнодушные люди, готовые рисковать своей жизнью ради благополучия пациентов. На данный момент мы устанавливаем сотрудничество еще с несколькими столичными госпиталями. Надеемся привлечь еще больше людей к добровольческой работе.