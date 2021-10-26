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Религия объединила физиков и лириков

Александр Зосимов

Общество
Религия объединила физиков и лириков
Фото: patriarchia.ru

26 октября в Москве стартовал VII международный форум «Религия и мир». Духовенство и эксперты объединились в храме Христа Спасителя, чтобы обсудить насущные проблемы современной действительности.

В Зале Церковных Соборов храма собрались представители России и других государств: Ливана, Сирии, Греции, Болгарии, Армении, Франции и Великобритании. В их числе — представители духовных профессий, власти, а также эксперты гуманитарных и технических наук.

Раньше форум посвящали вопросам защиты традиционных ценностей, информационной безопасности мирового населения, воспитанию молодежи, проблемам экологии. В этот раз тема мероприятия: «Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве современного мира».

Форум начался с пленарного заседания, на котором выступил президент союза «Христианский мир» Алексей Черкезов. Обращаясь к участникам, он наметил вопросы, которые, по его мнению, важно обсудить.

— Защищая традиционные и духовные ценности, выступаю за межкультурный и межрелигиозный диалог. Среди наших гостей есть люди, с которыми на протяжении последних пяти лет мы работали над вопросами профилактики религиозного экстремизма и проведения совместных гуманитарных акций. Эти вопросы актуальны до сих пор и требуют детального обсуждения, — рассказал Алексей Черкезов.

Руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков обратил внимание слушателей на то, что одна из важнейших задач в современном мире — это поддержка религиозных организаций, особенно во время пандемии коронавируса.

Другие спикеры пояснили необходимость сохранения консервативных ценностей в стране, говорили о важности умения противостоять различным современным вызовам. На повестке дня также был вопрос приобщения к духовным ценностям подрастающего поколения и студентов технических специальностей.

— В нашем университете учатся студенты более чем из 60 стран мира, — пояснил ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко. — Вопросы межкультурного и межконфессионального диалога являются для нас не абстрактными, а достаточно конкретными.

Это важно в свете тех вызовов, которые сегодня стоят перед нашим миром. Например, климатические изменения или исчерпание природных ресурсов. Да, мы возлагаем большие надежды на технологии, но нам очень важно знать, в каких руках окажутся блага завтрашнего дня.

После пленарного заседания форум продолжился панельной дискуссией, на которой обсудили возможности религии в преодолении пандемии коронавируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения Российской Федерации:

— Граница между добром и злом проходит прежде всего в наших сердцах, душах и головах. То, как мы будем говорить с подрастающим поколением, то, что мы вложим в них, сформирует наше будущее: вопросы межнационального и межконфессионального мира, а также единство подхода к традиционным ценностям. Народы России всегда старались исповедовать свои традиции. Я очень рад, что они легли в программы воспитательной работы, которые сейчас внедряются во многих образовательных учреждениях нашей страны.

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