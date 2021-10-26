Размер социальных выплат увеличат

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Социальные выплаты жителям столицы с 1 января 2022 года проиндексируют на 4,8 процента. Соответствующее постановление подписал 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума городского правительства.

С учетом региональных надбавок минимальный доход неработающих пенсионеров, например, вырастет до 21 193 рублей. Сейчас московскую доплату к пенсии получают 2,1 миллиона горожан. Также на 4,8 процента вырастут единовременные и ежемесячные социальные выплаты многодетным, малообеспеченным и студенческим семьям, сиротам, ветеранам труда и боевых действий, труженикам тыла, юбилярам супружеской жизни, почетным гражданам Москвы, жителям, отметившим вековой юбилей, и гражданам других льготных категорий.

— По традиции в следующем году единовременные выплаты приурочат к социально значимым мероприятиям и памятным датам, — рассказали в пресс-службе столичной мэрии. — Среди них: годовщина Победы в Великой Отечественной войне, начало контрнаступления советских войск под Москвой и авария на Чернобыльской АЭС.

Размеры этих выплат будут установлены отдельным постановлением правительства Москвы.

Также вчера на заседании президиума утвердили проекты благоустройства у станций первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД). В районе платформы Фили МЦД-1 появятся остановки общественного транспорта, стоянки такси, парковки для автомобилей и велосипедов, а также новые пешеходные переходы, включая подземный, — для безопасного перехода через железнодорожные пути.

Приведут в порядок и территории, прилегающие к станциям Москворечье, Курьяново и Перерва МЦД-2. От выходов с платформ до остановок общественного транспорта пассажиры смогут дойти под навесами, которые защищают от осадков. Кроме того, на станциях Перерва и Москворечье сделают реконструкцию платформ.

Еще одно решение касается комплексного развития территории в районе Тропарево-Никулино. На Никулинской улице, где раньше собирались построить многофункциональный центр с автостоянкой, возведут общественно-деловые объекты, включая банки и магазины, и физкультурно-оздоровительный комплекс. По планам проект реализуют за четыре года. Прогнозируемый объем инвестиций составит 1,65 миллиарда рублей.

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