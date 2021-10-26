Фронтовики из стран антигитлеровской коалиции встретились на Красной площади во имя торжества исторической правды

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Куропатков (слева) пожимает руку и благодарит американского ветерана Гарольда Редиша у стен Кремля. Их встреча состоялась в рамках проекта «Ленинград-2021», который запустил Фонд развития русско-французских исторических инициатив / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 октября в Александровском саду прошла встреча ветеранов войск Советского Союза, Великобритании, Франции и США. Мероприятие посвятили памяти жертв блокады Ленинграда.

В аллеях Александровского сада непривычно пустынно и тихо. В часы торжественного мероприятия его закрыли для случайных гостей. Почетное место у Вечного огня сегодня займут те, кто своими глазами видел события Второй мировой войны — блокадники, ветераны войск Советского Союза, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Они служили в разных войсках, на фронте их разделяли тысячи километров.

Сегодня между странами, где родились ветераны, не самые простые отношения. Есть и языковой барьер, общаться приходится через переводчика. Но всех бывших солдат некогда союзных войск объединяет одно: воспоминания о тех страшных временах.

— 22 июня 1941 года у нас был школьный выпускной вечер, мне только исполнилось 18 лет, — вспоминает ветеран Евгений Куропатков. — Но было не до праздника — утром объявили войну. Прошло 80 лет, а я до сих пор с содроганием вспоминаю этот день.

Уже следующим утром выпускник отправился на фронт.

— Я хорошо помню свой первый бой под Мценском, наставления командира, — говорит Евгений Петрович. — В 1943 году нашу 196-ю стрелковую дивизию перебросили на оборону Ленинграда. После снятия блокады меня направили учиться. Так для меня закончилась война.

Куда меньше повезло американцу Гарольду Редишу, который в годы войны был сержантом разведки 90-й пехотной дивизии. Зимой 1945 года ветеран попал в плен к нацистам. Британские войска освободили американца лишь в апреле.

— Я становлюсь старше, и многие моменты стираются из памяти. Но я до сих пор помню, как пули рикошетили от деревьев, и выстрелы эхом разносились по лесам, — вспоминает Редиш.

Куропатков и Редиш с благодарностью пожимают друг другу руки. Ветераны вместе отправляются на возложение цветов. Делегация двигается вдоль западной стены Кремля, где расположены памятники городов-героев. Несколько секунд — и красный гранит стелы Ленинграда усыпан красными розами.

Затем вся делегация останавливается у Вечного огня. Торжественная музыка смолкает, и начинается минута молчания. После ветераны — Евгений Куропатков, французы Марсель Вогель и Вильфрид Маак, американские гости Майкл Ганич и Гарольд Редиш — выполняют воинское приветствие напротив Могилы Неизвестного Солдата и возлагают к ней цветы в знак почести и уважения.

Для многих иностранных ветеранов это мероприятие стало возможностью не только пожать руки товарищам по оружию, но и увидеть Россию.

— Я очень рад встрече с солдатами стран-союзников, благодарен советским воинам за их бесценный вклад в победу. Также я хочу сказать огромное спасибо организаторам.

Я никогда не был на Красной площади, здесь восхитительные виды. Я не ожидал, что она настолько большая. Московские улицы очень просторные и совершенно не похожи на калифорнийские, — поделился американский ветеран Майкл Ганич.

Встреча ветеранов войск антигитлеровской коалиции прошла в рамках проекта «Ленинград-2021», организованного Фондом развития русско-французских исторических инициатив. В будущем специалисты фонда планируют выпустить полнометражный фильм о сотрудничестве России и Франции в годы Первой и Второй мировых войн.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пьер Малиновский, президент фонда развития русско-французских исторических инициатив:

— Вопрос сохранения исторической правды сегодня очень важен. Многие страны уже забыли, что победа во Второй мировой войне стала возможна только благодаря подвигу советских солдат. Американские войска присоединились лишь в последний год. Ветераны стран-союзников бок о бок сражались за свободу. На войне все были равны. Эта встреча играет большую роль с точки зрения политики. Ведь обычно такие мероприятия проходят в США, Великобритании, Франции, но не в России. Теперь это изменилось.