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Фронтовики из стран антигитлеровской коалиции встретились на Красной площади во имя торжества исторической правды

Маргарита Мартовская

Общество
Фронтовики из стран антигитлеровской коалиции встретились на Красной площади во имя торжества исторической правды
Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Куропатков (слева) пожимает руку и благодарит американского ветерана Гарольда Редиша у стен Кремля. Их встреча состоялась в рамках проекта «Ленинград-2021», который запустил Фонд развития русско-французских исторических инициатив / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 октября в Александровском саду прошла встреча ветеранов войск Советского Союза, Великобритании, Франции и США. Мероприятие посвятили памяти жертв блокады Ленинграда.

В аллеях Александровского сада непривычно пустынно и тихо. В часы торжественного мероприятия его закрыли для случайных гостей. Почетное место у Вечного огня сегодня займут те, кто своими глазами видел события Второй мировой войны — блокадники, ветераны войск Советского Союза, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Они служили в разных войсках, на фронте их разделяли тысячи километров.

Сегодня между странами, где родились ветераны, не самые простые отношения. Есть и языковой барьер, общаться приходится через переводчика. Но всех бывших солдат некогда союзных войск объединяет одно: воспоминания о тех страшных временах.

— 22 июня 1941 года у нас был школьный выпускной вечер, мне только исполнилось 18 лет, — вспоминает ветеран Евгений Куропатков. — Но было не до праздника — утром объявили войну. Прошло 80 лет, а я до сих пор с содроганием вспоминаю этот день.

Уже следующим утром выпускник отправился на фронт.

— Я хорошо помню свой первый бой под Мценском, наставления командира, — говорит Евгений Петрович. — В 1943 году нашу 196-ю стрелковую дивизию перебросили на оборону Ленинграда. После снятия блокады меня направили учиться. Так для меня закончилась война.

Куда меньше повезло американцу Гарольду Редишу, который в годы войны был сержантом разведки 90-й пехотной дивизии. Зимой 1945 года ветеран попал в плен к нацистам. Британские войска освободили американца лишь в апреле.

— Я становлюсь старше, и многие моменты стираются из памяти. Но я до сих пор помню, как пули рикошетили от деревьев, и выстрелы эхом разносились по лесам, — вспоминает Редиш.

Куропатков и Редиш с благодарностью пожимают друг другу руки. Ветераны вместе отправляются на возложение цветов. Делегация двигается вдоль западной стены Кремля, где расположены памятники городов-героев. Несколько секунд — и красный гранит стелы Ленинграда усыпан красными розами.

Затем вся делегация останавливается у Вечного огня. Торжественная музыка смолкает, и начинается минута молчания. После ветераны — Евгений Куропатков, французы Марсель Вогель и Вильфрид Маак, американские гости Майкл Ганич и Гарольд Редиш — выполняют воинское приветствие напротив Могилы Неизвестного Солдата и возлагают к ней цветы в знак почести и уважения.

Для многих иностранных ветеранов это мероприятие стало возможностью не только пожать руки товарищам по оружию, но и увидеть Россию.

— Я очень рад встрече с солдатами стран-союзников, благодарен советским воинам за их бесценный вклад в победу. Также я хочу сказать огромное спасибо организаторам.

Я никогда не был на Красной площади, здесь восхитительные виды. Я не ожидал, что она настолько большая. Московские улицы очень просторные и совершенно не похожи на калифорнийские, — поделился американский ветеран Майкл Ганич.

Встреча ветеранов войск антигитлеровской коалиции прошла в рамках проекта «Ленинград-2021», организованного Фондом развития русско-французских исторических инициатив. В будущем специалисты фонда планируют выпустить полнометражный фильм о сотрудничестве России и Франции в годы Первой и Второй мировых войн.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пьер Малиновский, президент фонда развития русско-французских исторических инициатив:

— Вопрос сохранения исторической правды сегодня очень важен. Многие страны уже забыли, что победа во Второй мировой войне стала возможна только благодаря подвигу советских солдат. Американские войска присоединились лишь в последний год. Ветераны стран-союзников бок о бок сражались за свободу. На войне все были равны. Эта встреча играет большую роль с точки зрения политики. Ведь обычно такие мероприятия проходят в США, Великобритании, Франции, но не в России. Теперь это изменилось.

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