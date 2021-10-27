Продажа пиротехники: как открыть свой бизнес

Фото: Пресс-служба «ББ-Салют»

Немало москвичей хотели бы открыть свой бизнес. Только не знают, с чего начать. Одно из перспективных направлений сегодня — продажа пиротехники. Директор интернет-магазина фейерверков «ББ-Салют» Сергей Васькин рассказал «ВМ», как организовать свое дело, когда возвратятся вложенные деньги и как покупать качественную продукцию оптом.

По мнению Сергея Васькина, яркий, красочный фейерверк превращает любое событие в настоящий праздник. Купить его можно легко и дешево. Однако в Москве и области наблюдается тренд покупать дорогую пиротехнику. Жители столицы тратят на салюты и фейерверки перед Новым годом около пяти тысяч рублей. Сейчас самое время начать выгодный бизнес в преддверии новогодних праздников, считает предприниматель.

— Продажа пиротехники — прибыльный сезонный бизнес, — рассказал Сергей Васькин. — В последнее время сильно возрос интерес к пиротехнике. Запрет на корпоративные вечера и народные гуляния из-за пандемии вызвал спрос на фейерверки, они создают сегодня ощущение настоящего праздника.

По словам Сергея Васькина, затраты на запуск сезонного бизнеса составят 600–800 тысяч рублей. При грамотном планировании, считает он, окупить вложенные деньги можно за 3–5 месяцев. Салюты успешно продаются и в летнее время — для свадебных торжеств. Эти средства покрывают расходы межсезонья.

Фото: Пресс-служба «ББ-Салют»

Размещение магазина по продаже пиротехники — важный фактор, напоминает предприниматель. Лучше открыть его в торговом центре или в отдельном здании. Большим плюсом для магазина будет наличие рядом остановки общественного транспорта и удобной парковки.

Важным условием успеха бизнеса является время его запуска, считает Сергей Васькин. Заняться магазином нужно осенью, чтобы открыть его в начале зимы. На согласование документов, обучение персонала, ремонт помещения, доставку товара нужно время. Есть и другие нюансы. Это обеспечение безопасности при транспортировке и хранении пиротехники, поиск надежных партнеров-поставщиков и другие. Решить все эти проблемы поможет онлайн-магазин «ББ-Салют». Он является одним из крупных игроков на рынке пиротехники. Магазин реализует фейерверки оптом по доступным ценам с быстрой и удобной доставкой по всей России.

— Мы хорошо знаем потребности заказчиков. Нашими клиентами являются более 300 магазинов. Мы можем помочь предпринимателям организовать бизнес с нуля, обеспечить высокую скидку, подобрать ассортимент, подготовить документацию, рекламные материалы и сертификаты. Мы бесплатно доставляем продукцию до транспортной организации, размещаем за наш счет рекламу в «Яндексе» и выкупаем нераспроданный товар. При заказе на сумму от 500 тысяч рублей мы предоставим абсолютно бесплатную франшизу «ББ-Салют», — отметил Сергей Васькин.

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