Анна Яковлева: Все проекты проходят тщательную экспертизу

Москвичка Иветта Шереметьева осматривает дом, построенный по программе реновации на Варшавском шоссе / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном Стройкомплексе Мосгосэкспертиза отвечает за проведение экспертизы проектной документации всех бюджетных строительных проектов города и снижение их сметной стоимости.

Об итогах работы Мосгосэкспертизы за три квартала 2021 года «Вечерке» рассказала ее руководитель Анна Яковлева.

Так, по словам Анны Яковлевой, экспертами Мосгосэкспертизы за три квартала текущего года было выдано 4448 заключений по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. Из них 3933 заключения положительные и чуть более 500 — отрицательные. В это число входят как строительные объекты, которые полностью финансируются из городского бюджета, так и те, которые реализуются за счет средств юридических лиц.

— Все проекты, поступающие на рассмотрение к нашим экспертам, проходят тщательнейшую проверку. Специалисты Мосгосэкспертизы сверяют представленную проектную документацию и результаты инженерных изысканий с правилами проектирования и строительства, различными нормами, в том числе регионального и федерального законодательства. Положительное заключение государственной экспертизы подтверждает безопасность и комфортность принятых проектных решений, — рассказала Анна Яковлева.

Большой объем проектов, поступающих в Мосгосэкспертизу, касается капитального ремонта учреждений здравоохранения, многоквартирных жилых домов, объектов спортивной инфраструктуры. Также эксперты согласовывают проекты по программе реновации, благоустройству территорий, строительству объектов метрополитена, дорог, капитальному ремонту социальных учреждений, прокладке и реконструкции инженерных коммуникаций столицы.

С начала этого года специалистами Мосгосэкспертизы была обеспечена оптимизация совокупной сметной стоимости столичных строительных проектов более чем на 119 миллиардов рублей, из которых 81,4 миллиарда были сэкономлены по результатам государственной экспертизы проектов, финансируемых из столичного бюджета. Эта сумма составляет 16,1 процента от заявленной сметной стоимости городских объектов.

— Наши эксперты смотрят, соответствуют ли указанные в смете материалы и их объем, виды оборудования, а также перечень работ технологической части проектной документации. Они сверяют смету с московской сметно-нормативной базой, чтобы убедиться в актуальности и достоверности расценок. Снижение сметной стоимости обеспечивается благодаря актуализации смет, оптимизации технологических и технических решений, — отметила Анна Яковлева.

Работа Мосгосэкспертизы вносит ощутимый вклад в рационализацию расходов столичного Стройкомплекса. Благодаря тщательно проведенным экспертным процедурам сэкономленные средства возвращаются обратно в бюджет и используются для реализации различных градостроительных проектов и программ, необходимых жителям столицы. Среди них могут быть новые станции метро, дороги, школы, больницы, детские сады, а также масштабные мероприятия, улучшающие качество жизни горожан.

СПРАВКА

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» является структурным подразделением Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.