Вице-президент iMARS оценил эффекты локдауна для отрасли коммуникаций

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Вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев рассказал, как нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября могут повлиять на сферу коммуникаций и главным образом на event-индустрию.

Нерабочие дни повлекут за собой отмены уже запланированных активностей. При этом затраты ложатся и на коммуникационные агентства. Это не только недополученная прибыль, но и реальные затраты, которые не смогут окупиться, считает эксперт.

— При взаимодействии с коммерческими клиентами предварительная работа начинается задолго до самого события. Это целый комплекс услуг, включая информационное и рекламное сопровождение. Все усилия оказываются потраченными впустую, если активность отменяется. Перенос ивента в онлайн — щадящий вариант, однако и в этом случае часть уже проведенной работы оказывается бесполезной, а расходы на ее выполнение становятся дополнительной нагрузкой на коммуникационные агентства, — отмечает Владимир Нерюев.

Если нерабочие дни не будут продлены, потери будут не столь масштабными, как это было во время локдауна в апреле 2020 года. Напомним, тогда номинальный ВВП России за месяц оказался на 28 процентов ниже, чем в апреле 2019 года. Тем не менее затраты будут существенными, уверен эксперт.