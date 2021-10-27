Как мошенники обманывают поклонников сериала «Игра в кальмара»

Кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021

В интернете появились вредоносные ресурсы с названием южнокорейской дорамы «Игра в кальмара». «Вечерняя Москва» разбиралась, как мошенники зарабатывают на популярной истории.

Этот сериал сейчас один из самых нашумевших в мире. Он набрал уже свыше 111 миллионов просмотров. В итоге, например, появилось приложение Squid Game — так по-английски звучит «Игра в кальмара». Оно содержит зловредную программу, предлагающую поставить на заставку телефона картинку из сериала.

— Однако это приложение подписывает пользователей на различные платные сервисы и может перехватывать СМС-сообщения, список контактов и другую информацию, хранящуюся на вашем смартфоне, — рассказывает эксперт компании ESET, разрабатывающей антивирусные решения, Лукаш Стефанко.

Есть и еще одно приложение Squid Game — это нежелательный рекламный сервис.

— Очень хитрое решение. Приложение не имеет иконки, не отображается на рабочем столе и работает в фоновом режиме под видом блокировщика рекламы, — рассказывает исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Игорь Головин. — На самом же деле оно способно показывать пользователю полноэкранную рекламу: то есть делает все наоборот.

А еще интернет-жулики придумали виртуальную игру — анимированную версию первого испытания из сериала. Во время игры незаметно запускается троянец — программа, способная красть данные из различных браузеров и отправлять их на сервер мошенников.

— Официального приложения у «Игры в кальмара» не существует, но большинство об этом не знает, чем и пользуются мошенники, — рассказывает эксперт по интернет-безопасности Вадим Говоров. — Интернет-жулики всегда пытаются «оседлать» популярную тему. Некоторые умудрились заработать даже во время сбоя «Фейсбука», предлагая чудесным образом зайти на этот ресурс.