Не теряй голову!

Фото: Анна Каханова / Вечерняя Москва

Учиться новому лучше у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерняя Москва» беседует с профессионалами, которые рассказывают об особенностях их дела. В этот раз секретами мастерства поделится артист-кукольник Московского театра кукол Александр Шадрин.

Он рассказал, что происходит с куклами после спектаклей и что делать, если персонаж сломался прямо во время представления.

— Александр, какое самое главное отличие в работе актера-кукольника от обычного драматического артиста?

— У нас на сцене всегда есть посредник. Ты не просто выходишь и контактируешь со зрителем напрямую, а работаешь с куклами, различными масками и другими предметами. Миллион вариантов. И тебе как артисту нужно попасть в свою куклу и говорить с залом от ее лица. Притом что вы с ней можете быть совершенно не похожи.

В современных кукольных театрах артиста зачастую не прячут от зрителя. Нужно одновременно и самому органично существовать на сцене, и управлять куклой. Ни один из этих элементов не должен забирать внимание зрителя на себя. Мы существуем в балансе и, конечно, используем те же навыки, что и драматические, и даже порой цирковые или балетные артисты. Если у тебя в спектакле много «живого плана», когда зритель видит артиста без куклы, то стараются подобрать актера, похожего на своего персонажа. Но зачастую артист не соответствует своей кукле. Мужчина может играть женщину, а старик — ребенка.

— Что вы будете делать, если кукла сломается во время представления?

— У актера есть ровно две секунды, чтобы оценить, что случилось, и принять решение. Можно спрятаться за кулисами и подлатать куклу, чтобы она продержалась до перерыва. Другая крайность — продолжать играть без нее, импровизировать и менять сюжет. Во время спектакля рядом всегда реквизитор или художник мастерской, готовый помочь и что-то починить. На моей практике только однажды рука у куклы отвалилась. Но я смог выкрутиться: увел ее за спину персонажа. Коллеги рассказывали, что и головы падали. Счастье, если зрители не замечали этого, иначе до конца спектакля будешь слышать ехидные возгласы из зала: «У Буратино голова отвалилась!»

Фото: Анна Каханова / Вечерняя Москва

— Забирают ли актеры кукол к себе домой на память, когда спектакль выходит из репертуара?

— В государственных театрах реквизит актерам не принадлежит. Поэтому куклы после своей службы отправляются либо в музеи, либо в запасник. Но если куклу списывают, то мы, артисты, стараемся хоть кого-нибудь забрать себе. В частных театрах актеры часто сами создают кукол, поэтому там с этим проще. Почти у всех моих знакомых кукольников есть хотя бы один персонаж дома.

— А у вас нет личной учебной куклы для тренировок?

— Для этого есть репетиции. Зачастую мы работаем в парах или втроем с одной куклой. И репетировать нужно вместе.

— Кого из знаменитых личностей вы хотели бы сыграть на сцене, если бы представилась такая возможность?

— Я уже играю знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини. Еще в моем репертуаре появился Элвис Пресли. В театре кукол исторические личности — нередкие гости. Я бы хотел сыграть злодея. У меня сейчас в основном положительные роли. А хочется воплотить образ какого-нибудь диктатора.

ДОСЬЕ

Александр Шадрин родился 11 апреля 1994 года в Удмуртии. Окончил Пермскую государственную академию искусства и культуры по специальности «режиссер театрального коллектива». Выступает как артист-кукольник уже больше шести лет. В 2020 году был номинирован на премию «Золотая маска» за актерскую работу в спектакле «Слон».