Полюбите свои глаза

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Этим летом впервые в истории ООН была принята резолюция, посвященная охране зрения, которая призывала страны сделать доступной офтальмологическую помощь для своих граждан.

Причина очевидна: по данным статистики, зрение людей в мире катастрофически падает — и виновата в этом вовсе не пандемия. Так, по прогнозам ООН, к 2050 году с разными нарушениями зрения будет жить уже не меньше половины всего населения планеты. При этом, по мнению экспертов, имея возможность вовремя посещать врача и получать качественное лечение, почти 1,1 миллиарда человек могли бы избежать частичной или полной потери зрения. Особенно в зрелом возрасте — ведь согласно статистике почти в 73 процентах случаев потеря зрения происходит у людей старше 50 лет.

Самые распространенные возрастные нарушения зрения, по данным Всемирной организации здравоохранения, — это катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, помутнение роговицы и т.д.

Известно, что при правильном лечении развитие глаукомы можно замедлить, сохранив возможность видеть в течение многих лет.

Сегодня врачи также научились контролировать и такое грозное заболевание, как диабетическая ретинопатия — одну из главных причин потери зрения у пациентов с сахарным диабетом. Однако, пожалуй, самые значительные успехи были достигнуты в лечении катаракты. Еще 100 лет назад катаракта считалась главной причиной слепоты у людей старше 50. Зато сегодня простая операция по удалению катаракты и замене помутневшего природного хрусталика на искусственный длится считаные минуты!

— Офтальмохирургия — одна из самых наукоемких и технологичных отраслей медицины, — рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Кирилл Першин. — От многих глазных заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми, теперь можно избавиться быстро и максимально комфортно для пациента. Современное микрохирургическое оборудование дало нам возможность удалять катаракту на любой стадии, через микроразрез, без наложения швов. Реабилитационный период проходит быстрее и с минимальными ограничениями. И если раньше задачей хирурга было дать возможность человеку видеть хоть что-то, то сейчас мы стремимся к максимальному качеству послеоперационного зрения — установка искусственных хрусталиков со сложной оптикой позволяет пациенту после операции вовсе обходиться без очков и зачастую видеть даже лучше, чем до начала развития болезни.

Чтобы не пропустить развитие катаракты, рекомендуется как можно быстрее посетить офтальмолога, если вы замечаете, что появилось ощущение пелены перед глазами, усилилась чувствительность к яркому свету, возникают двоение в глазах или сложности в подборе очков. Но не стоит забывать и о таких простых, зато эффективных мерах профилактики ухудшения зрения, как здоровое питание и отказ от вредных привычек. Вместо отдыха у телевизора или компьютера выберите прогулку на свежем воздухе. В солнечную погоду носите качественные солнцезащитные очки. Следуйте рекомендациям врача и не забывайте проходить регулярно (не реже 1 раза в год) диагностику зрения. Сделайте уход за глазами своим главным приоритетом. И они вас не подведут!

ЦИФРА

42 процента респондентов отметили ухудшение зрения с 2020 года по данным одного из последних опросов. 77 процентов опрошенных причиной ухудшения зрения назвали возросшую нагрузку на глаза, а 55 процентов — увеличение времени использования гаджетов. 85 процентов принявших участие в опросе россиян имеют различные нарушения зрения, при этом 44 процента посещают врача-офтальмолога раз в 2 года и реже.