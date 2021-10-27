Лечим спину правильно

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Боли в спине знакомы каждому. Мы мало двигаемся. Большую часть дня проводит сидя. Лечим же спину таблетками, мазями и уколами. Но толку от них мало. Что делать, советует эксперт.

Обычно проблемы со спиной мы считаем следствием переохлаждения. Дескать, простудились, вот боль и возникла. Мы тут же начинаем спину растирать, делать компрессы, ставим обезболивающие уколы. Все это помогает ненадолго.

— Очень часто боль в спине — следствие отнюдь не переохлаждения, а проблемы куда более комплексной и серьезной, — рассказывает врач-рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук Эмилия Цыбикова.

Эксперт привела пример: причиной боли может быть миозит — мышечный спазм или воспаление мышц. Но в девяти из десяти случаев миозит вызван дегенеративно-дистрофическими изменениями межпозвонковых дисков. В России эту беду принято называть остеохондрозом. Дистрофия же, в свою очередь, вызвана недостатком питания: к дискам поступает мало крови.

Почему? А потому что есть стойкие мышечные спазмы. Они образуются постепенно и год за годом усиливаются. Люди чувствуют: спина словно каменная!

— Обычно заболевшие используют противовоспалительные мази. Иногда ставят обезболивающую блокаду — новокаином или лидокаином. Но блокада не лечит, а только прерывает болевые сигналы, — рассказывает Эмилия Цыбикова. — Боль на время исчезает, но причина-то ее не исчезает. В этом и опасность: устраняется лишь следствие, а болезнь не лечится.

Что же делать? Как пояснила Эмилия Викторовна, традиционная китайская медицина давно ответила на этот вопрос. Она серьезно отличается от симптоматической терапии тем, что воздействует на саму причину болезни и устраняет ее. При болях в спине врач устраняет мышечные спазмы — первопричину разрушения дисков позвоночника. Но делает он это не лекарствами, имеющими серьезные побочные эффекты, а с помощью иглоукалывания и точечного массажа — сильных нажатий пальцами на определенные точки спины.

— При этом, надо понимать, иглоукалывание может обезболивать столь же эффективно, как мази или блокады, — рассказывает Эмилия Цыбикова. — Едва исчезают мышечные спазмы, нагрузка на позвоночник тут же снижается. К нему лучше поступает кровь, диски получают коллаген и кислород. Затем врач усиливает достигнутый эффект прогреванием биоактивных точек полынной сигарой.

Эту процедуру в традиционной китайской медицине называют моксотерапией. В дополнение к ней врач использует нагретые камни, баночный массаж и другие методы, которые традиционная китайская медицина использует веками. Суставы, кстати, лечат примерно так же: доктор устраняет саму причину заболевания, улучшает работу печени, кровообращение, применяет фитопрепараты, моксотерапию, иглоукалывание, точечный массаж, мануальную терапию. В итоге болезнь просто уходит.

СПРАВКА

По данным археологов, иглоукалывание применялось еще во втором тысячелетии до нашей эры. Причем врачи использовали острые камни — и не только на Тибете, но и по всей Евразии. А сейчас иглоукалывание — или акупунктура — используется на всем земном шаре, потому что признано эффективной медицинской практикой.