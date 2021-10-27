Сто причин дистонии

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То голова болит, то давление скачет, то сердце начинает выпрыгивать из груди, то ноги становятся ватными — у вегето-сосудистой дистонии множество лиц. Невролог советует, как от нее избавиться.

Ученые подсчитали, что вегето-сосудистая дистония дает о себе знать более чем 150 симптомами. Все они неприятные.

— Вегето-сосудистая дистония — самый неоднозначный и вызывающий дискуссии диагноз, — рассказывает невролог Карина Егиазарян. — Это расстройство вегетативной нервной системы, отвечающей за работу внутренних органов и регуляцию тонуса сосудов. Под его маской прячется множество симптомов со стороны различных органов. Вегето-сосудистая дистония напрямую не угрожает жизни человека, но может серьезно ухудшить ее качество. При дистонии не повреждается структура органа или его клетки, но, если долго ничего не предпринимать, дистония может перерасти в болезнь. Если при стрессе у человека повышается давление, у него может развиться гипертония.

По словам эксперта, причины развития вегето-сосудистой дистонии — самые разные: генетическая предрасположенность, последствия родовой травмы, стрессы, гормональные нарушения, дефицит витаминов, хронические инфекции, переутомление организма после перенесенных инфекционных заболеваний и другие.

— В ответ на нагрузку нервная система должна дать адекватный ответ органам и сосудам, но в силу многих причин этого не происходит, и развиваются симптомы, — объясняет Карина Егиазарян. — Например, возьмем стресс. При стрессе мобилизуются защитные системы организма. Кровь притекает к внутренним органам, сердце готово качать больше крови. Это нормальная реакция. Но за ней должно последовать расслабление. Однако при хроническом стрессе человек не может расслабиться и вынужден жить в этом состоянии постоянно. Конечно, это не может не отражаться на внутренних органах.

Что же делать? Первое и самое главное, советует эксперт, приструнить свободные радикалы, которые начинают вырабатываться в организме по любой из вышеперечисленных причин — не только в результате стресса. А для этого первое — нужно пересмотреть свой рацион и ввести в него продукты, содержащие антиоксиданты: клюкву, капусту, орехи, чернослив и другие, и второе — повысить уровень аминокислот.

Прежде всего глицина, цистина и глутамина, которые часто входят в состав препаратов, предназначенных для лечения вегето-сосудистой дистонии.

КСТАТИ

Помимо диеты и лекарственной терапии, чтобы избавиться от проявлений вегето-сосудистой дистонии, особенно после перенесенных инфекционных заболеваний, нужно пересмотреть образ жизни и соблюдать рекомендации врачей: спать не менее восьми часов, следовать правильному графику труда и отдыха, отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Людям, страдающим от симптомов дистонии, нужно чередовать умственные и физические нагрузки, освоить методики расслабления и, после консультации с врачом, начать прием витаминов.