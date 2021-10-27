Марьяна Лысенко: Лучше оставаться дома или на даче

Фото: Из личного архива Марьяны Лысенко

С сегодняшнего дня в Москве вводятся нерабочие дни. Столичные медики обращаются к горожанам с призывом воздержаться от контактов с другими людьми, чтобы прервать цепочки заражения коронавирусом. Одна из них — главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Главврач напомнила, приближаются ноябрьские длинные выходные и сопутствующие им нерабочие дни.

— Хочу объяснить необходимость принятия руководством города таких непростых решений, — обратилась к москвичам Марьяна Лысенко. — Я и мои коллеги много времени уделяем разъяснению ситуации, связанной с коронавирусом, и, не скрою, нам очень обидно, когда нас слушают, но не слышат. Вакцинировано не более половины жителей Москвы. В транспорте в масках — единичные пассажиры, — говорит Лысенко.

По ее словам, ежедневно в столице фиксируются тысячи новых случаев заражения.

— Заболеваемость растет уже не на сотни новых случаев в день — на тысячи, — акцентирует внимание главврач больницы. — В реанимациях нашей больницы уже нет свободных коек, пациентов с тяжелым течением ковида в стационаре — 90 процентов.

В настоящее время в столице пока удается сохранить свободный коечный фонд для плановой помощи пациентам «не с ковидом».

— Не хотелось бы, чтобы городские стационары снова, как в прошлом году, становились инфекционными. Для этого нужно остановить рост числа заболевающих, — объясняет необходимость каникул Марьяна Лысенко.

Она подчеркивает, что на сегодня в городе сделано все, чтобы вакцинация от коронавирусной инфекции была доступной.

— Пренебрежение этой доступной защитой — заблуждение, иногда ценой в жизнь, — говорит она. — Так просто, казалось бы, получить свою личную иммунную защиту, «включиться» в коллективный иммунитет и не дать вирусу распространяться, размножаться в нас и приобретать новые свойства. Когда этот механизм недостаточно работает — нужны меры разобщения, самые серьезные и не очень популярные.

По словам главврача, сейчас людям предоставляется возможность не ходить на работу, оставаться дома или на даче, воздержаться от посещения публичных мест. Одиннадцать нерабочих дней — это два инкубационных периода популярного сейчас дельта-штамма. Те, кто является носителем вируса, к сожалению, заболеют, но не передадут вирус друзьям и коллегам.

— Мы поможем уже заболевшим, при этом не получим новых пациентов, — подчеркивает Марьяна Лысенко. — Мы не хотим повторения весны прошлого года. Прошу москвичей проявить сознательность и благоразумие. Мы каждый день видим пациентов, которым не в силах помочь лучшие медицинские умы и крутые препараты. Поэтому, пожалуйста, поддержите принятые в Москве ограничения.

Марьяна Лысенко также рассказала «ВМ», что возглавляемое ею учреждение наряду с другими городскими больницами сейчас участвует в пилотном проекте по использованию новой технологии лечения коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями. В первую очередь лечить по этой технологии будут тех, кто проходит гормональную и иммуносупрессивную терапии, больных с первичным и вторичных иммунодефицитом, проходящих химиотерапевтическое лечение пациентов с онкогематологическими заболеваниями, и тех, кто на гемодиализе.