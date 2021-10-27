Шедевры отечественной авиации востребованны

Стюардессы Яна Марухно и Анастасия Гладких (слева направо) работают в крупной авиакомпании. Там они прошли курсы, на которых научились при пожаре на земле эвакуировать 200 пассажиров среднемагистрального лайнера из салона всего за 90 секунд / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В среду, 27 октября, в столице прошел Международный форум топ-менеджеров гражданской авиации «Крылья будущего». «Вечерняя Москва» узнала о перспективах перевозок в стране.

«Крылья будущего» — крупнейшая в Европе по числу делегатов и по представительности встреча руководителей предприятий, связанных с воздушными перевозками пассажиров и грузов.

— В прошлом году пандемия вынудила нас часть программы провести в режиме онлайн. Сейчас, когда уже имеется несколько вариантов надежной вакцины, мы решили, что все-таки встретимся лично, — говорит представитель оргкомитета форума Ольга Рыбак. — Тем не менее меры безопасности на площадке строгие: мы выдаем участникам маски, флаконы с антисептиком, соблюдаем необходимую дистанцию.

В рамках форума ведущие международные эксперты, ученые и участники рынка делятся свежими взглядами на будущее разных сегментов гражданской авиации, проводят мастер-классы и принимают участие в дискуссиях. В форуме приняли участие более 670 делегатов.

— Мы привезли на конференцию оригинальную модель бизнеса для компании-лоукостера, — говорит директор по продажам крупной авиакомпании Ислам Секербеков. — У многих пассажиров при слове «лоукостер» возникает образ запущенного аэропорта, невысокого качества услуг, а то и устаревшего самолета в облезлой ливрее (так называют на профессиональном сленге фирменный окрас лайнеров. — «ВМ»). На самом деле этот взгляд ошибочен. У правильно организованного бизнеса модели лоукостер нет ни урезанных пакетов комфорта, ни старых самолетов. Экономить надо за счет другого: улучшать логистику, сокращать простои, уменьшать расходы на горючее.

Одной из самых интересных и актуальных тем на форуме стал принципиально новый подход к оценке динамики пассажиропотока.

— Это очень важный показатель, — считает сотрудница интернет-сервиса авиастатистики Анастасия Чижова. — Если перевозчики и туроператоры знают, сколько человек у них поднимается на борт самолета в ту или иную минуту, для рядового пассажира это означает, что есть, например, сезонное варьирование цен на билеты. А для самих перевозчиков это возможность четче сформировать логистику, конкретнее составить расписание полетов. Не потерять ни один чемодан.

Система разработана отечественными специалистами. Она передает статистические данные заказчику день в день. Одной из тем для обсуждения стало отсутствие в парках авиакомпаний, действующих на территории СНГ, отечественных лайнеров.

— Российская конструкторская школа умеет создавать шедевры, но сейчас новых самолетов мало. Как только серийная промышленность сможет производить их серийно, поверьте, весь наш Таможенный союз будет летать на них друг к другу в гости, — добавил Секербеков.

На форуме свое мастерство показали и стюардессы. Например, Анастасия Гладких и Яна Марухно могут при пожаре на земле эвакуировать всех 200 пассажиров среднемагистрального лайнера из салона всего за 90 секунд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Амир Манжуков, член организационного комитета форума «Крылья будущего»:

— Анализ новой реальности гражданской авиации мира и России, обмен мнениями, идеями и прогнозами — этому была посвящена повестка нашего форума. Мы активно боремся с тем ущербом, который пандемия коронавируса нанесла мировым связям и коммуникациям. И при этом бережно относимся к здоровью партнеров.