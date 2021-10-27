Ветки и листья украсят террариумы

Соцпедагог школы № 2055 Ирина Дмитриева собирает листья с учеником Денисом Поповым / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Десять школ столицы участвуют в акции «Школа-волонтер Московского зоопарка». Вместе с педагогами ребята собирают природные материалы, чтобы обустроить террариумы для змей и ящериц.

На Красногвардейском бульваре весело и шумно. Мальчики и девочки поднимают с земли опавшие листья, кидаются ими друг в друга, поют. Но дети пришли сюда не только порезвиться. Ученики школы № 2055 участвуют в акции Московского зоопарка и центра «Патриот. Спорт». Социальный педагог Ирина Дмитриева собрала вокруг себя ребятишек, чтобы распределить между ними обязанности.

— Дети, нам нужно собрать листья и коряги для террариумов зоопарка. Давайте разделимся на команды. Кто займется листьями? Поднимите руки, — обратилась к детям Ирина. Волонтеры находятся сразу же. — А корягами?

Задачи поставлены. Ребята с энтузиазмом взялись за работу. В резиновых перчатках они собирают ветки и складывают их около дерева. Другая группа пальцами, словно граблями, тянет листья к куче, оставляя за собой голую дорожку земли. Ирина Дмитриева тоже присоединилась к работе.

Буквально через час дети собрали несколько куч сухой листвы и причудливых коряг. За ними должна приехать машина и отвезти их в зоопарк.

Одна из участниц акции — пятиклассница Анжелика Абдыракманова. Она вместе с другими ребятами ждет, когда нужно будет грузить собранное в машину.

— Мне нравится помогать всем: животным, людям. Недавно вместе с ребятам мы писали письма пожилым людям.

Здорово, что сегодня мы смогли собрать много листьев и веток. Надеюсь, теперь у животных будут красивые домики, — рассказала девочка.

Регистрация на акцию «Школа-волонтер Московского зоопарка » уже закрыта, но это не значит, что другие учебные заведения не смогут помочь животным. Заведующая культурно-просветительским отделом зоопарка Анастасия Честина рассказала, что если материала не хватит, то регистрацию снова откроют.

— Мы всегда хотели взаимодействовать с детьми, среди которых очень много желающих заниматься волонтерской деятельностью. Поэтому совместно с центром «Патриот. Спорт» мы придумали благотворительную акцию по сбору листьев, коряг и мха для наших террариумов. Проект направлен на то, чтобы наладить регулярное взаимодействие с учебными заведениями, которые хотят заниматься добровольческой деятельностью, — пояснила Анастасия.

Начальник отдела развития волонтерского движения московского центра «Патриот. Спорт» Ирина Амелина добавила, что волонтерская деятельность среди школьников становится все популярнее.

— Еще до объявления акции воспитанники одного из образовательных учреждений за неделю собрали для Московского зоопарка 800 килограммов желудей. Поэтому сейчас мы сконцентрировались на других природных материалах, которые станут частью экспозиций и террариумов в зоопарке, — сказала Ирина.

Как только акция закончится, образовательные учреждения получат удостоверения «Школа-волонтер Московского зоопарка ». А самые активные участники — дипломы.