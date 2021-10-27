Новации и традиции помогают развитию мегаполиса

Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» осматривают ход работ на строительстве одной из станций Большой кольцевой линии метрополитена. Компания отмечает 63-летие участием в ключевых градостроительных программах Москвы / Фото: АО «Мосинжпроект»

В Стройкомплексе Москвы рассказали о проектах холдинга «Мосинжпроект», которому 28 октября исполняется 63 года.

Сегодня компания является одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России и реализует полный цикл работ — от формирования идеи комплексного развития территории или создания объекта, проектирования, строительства, привлечения инвестиций, до ввода объекта в эксплуатацию и управления недвижимым имуществом. В группу компаний входят несколько десятков строительных и проектных организаций, где работают более чем 16 тысяч сотрудников.

— На протяжении десятилетий холдинг играет колоссальную роль в жизни Москвы. За этот период из стен института вышли проекты десятков тысяч километров инженерных сетей, тысяч километров автомобильных дорог, многих сотен транспортных сооружений, — отметил Андрей Бочкарев. — Специалистами компании спроектирован ряд знаковых объектов столицы, сложнейшие развязки, тоннели и эстакады московских радиальных, кольцевых и хордовых магистралей.

Заммэра напомнил, что вот уже десять лет компания является оператором программы строительства новых линий метро и транспортно-пересадочных узлов.

— Уже созданы свыше 105 километров линий метро, 51 станция и 11 электродепо, — рассказал генеральный директор холдинга Юрий Кравцов.

Многие станции введены, и сейчас усилия холдинга сосредоточены на выполнении ключевого проекта подземного транспортного развития мегаполиса — строительстве Большой кольцевой линии метрополитена. Треть нового кольца уже сдана, в этом году должны заработать еще десять станций. В следующем Большое кольцо намерены «замкнуть», побив таким образом рекорд протяженности пекинского метрокольца на 13 километров — 70 против 57.

В фокусе внимания и другие проекты в метростроении. Так, идет продление сразу нескольких линий городской подземки: Люблинско-Дмитровской на север, Калининско-Солнцевской до аэропорта Внуково.

Ведется строительство и нового юго-западного направления метро — Троицкой линии, которая дойдет до наукограда в Новой Москве.

Параллельно ведется проектирование еще двух направлений — Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метрополитена, которые улучшат транспортную доступность северо-западных и южных районов города.

Занимается холдинг и развитием улично-дорожной сети в столице. Так, крупнейшими проектами являются реконструкция вылетных магистралей и развязок на Московской кольцевой автодороге, развитие сети дорог на территории промзоны «ЗИЛ» и в Административно-деловом центре «Коммунарка». Также завершена реконструкция Калужского шоссе, реконструкция Щелковского шоссе от Садового кольца до МКАД, идет создание новых транспортных артерий города, таких как Юго-Восточная хорда и Южная рокада, автомагистраль Солнцево — Бутово — Видное, и других направлений, без которых невозможно развитие мегаполиса.

Холдинг строит уникальный объект — Национальный космический центр (НКЦ), который станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли. Сейчас заканчивается возведение основных конструкций четвертого этажа высотной части НКЦ.

«Мосинжпроект» выступает оператором развития территории крупного градостроительного проекта Мневниковской поймы, участвует в создании музейного фондохранилища в Коммунарке, а также помогает внедрять современные цифровые технологии в сфере строительства.

СПРАВКА

Центр компетенций BIM инжинирингового холдинга сегодня ведет работу над запуском пилотного проекта метростроения на основе новой методологии информационного моделирования. Эта разработка, использующая лучшие мировые практики, позволит ускорить процесс создания новых станций и электродепо.