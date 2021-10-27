Помощь молодежи закрепят законом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 27 октября, на заседании Мосгордумы депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект закона «О молодежной политике в городе Москве».

Сегодня вопросы молодежной политики в Москве регулируются городским Законом «О молодежи», принятом в 2009 году. Как отметил редактор нового законопроекта, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, 12 лет назад это был прогрессивный законодательный акт, но сегодня часть его положений устарела и требует актуализации.

Более того, принятые в прошлом году поправки к Конституции РФ закрепили понятие «молодежная политика» как предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Следом был принят Федеральный закон «О молодежной политике», устанавливающий цели и принципы этого направления развития.

Новый городской закон определяет основные направления и цели реализации молодежной политики в столице, полномочия органов власти в этой сфере, формы участия самой молодежи в реализации политики, направления поддержки молодых семей и молодежных общественных объединений.

— Поддержка будет оказываться по различным направлениям: наука и образование, профессиональная ориентация, труд и занятость, предпринимательская деятельность, здравоохранение, физическая культура и спорт, организация досуга и отдыха, культура, жилищная сфера, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодых граждан, профилактика и предупреждение негативных явлений в молодежной среде и многое другое, — отметил в ходе доклада Кирилл Щитов.

Также документом вводится понятие «добровольчество» как одно из важных направлений молодежной политики с точки зрения вовлечения молодых людей в полезную деятельность. Добровольчеству также предусмотрено содействие.

— Законопроект, на мой взгляд, получился хороший, рабочий, — отметил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. — Он принесет пользу молодежи. В нем есть нормы прямого действия, например, повышение возраста до 35 лет. Это отвечает мировым тенденциям. Но в нем заложены и важные направления политики, которые найдут свое дальнейшее отражение в подзаконных актах правительства Москвы.

Среди новелл законопроекта также можно отметить такую форму поддержки молодежи, как гранты. Помимо этого, в законопроекте прописаны новые понятия школьных и студенческих спортивных лиг, которые отсутствовали в предыдущей версии закона.

Законопроект «О молодежной политике в городе Москве» принят Мосгордумой в первом чтении. Ранее этот документ поддержала комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике.

СПРАВКА

Новый московский закон также приводит городское законодательство в соответствие с федеральным. Так, в Федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации» понятие «молодежь, молодые граждане» определяется как социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Рассмотренный на заседании законопроект «О молодежной политике в городе Москве» состоит из 27 статей, объединенных в пять глав.