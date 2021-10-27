Добровольцы вновь объединились, чтобы поддержать пожилых и маломобильных граждан, находящихся на самоизоляции

Москвичка Дарья Курбатова получила в ресурсном центре «Мосволонтер» средства защиты и бейдж для выполнения заявок по доставке продуктов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

28 октября в ресурсном центре «Мосволонтер» начал работу штаб акции «Мы вместе». Добровольцы будут в течение нерабочих дней доставлять продукты и лекарства москвичам.

Официально объявленные в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В эти дни жителей города призывают остаться дома, побыть с семьей, постараться не посещать места массового скопления людей.

Многие граждане ответственно подходят к безопасности своего здоровья, особенно старшее поколение. Чтобы они лишний раз не выходили на улицу, в магазины и аптеки, где могут быть заболевшие, в Москве возобновил работу штаб акции «Мы вместе» на базе ресурсного центра «Мосволонтер». Неравнодушные горожане помогали пенсионерам в самые непростые времена пандемии коронавируса, и сегодня они тоже готовы прийти на выручку.

Одной из первых в добровольцы записалась 20-летняя Дарья Курбатова. Девушка разносила продукты и лекарства еще весной 2020 года, выполнила не один десяток заявок.

— Если есть возможность помочь, то почему бы не сделать это? — говорит она.

Дарья учится на педагога начальных классов в Российском государственном социальном университете, а в свободное время подрабатывает няней и преподает английский язык.

— В нерабочие дни пары в вузе будут онлайн, а работать я не буду. Так что появилось свободное время, чтобы помочь людям, которые сейчас в этом нуждаются, — отметила москвичка.

Волонтерством девушка занимается с 2017 года. Свое первое мероприятие помнит, словно это было вчера. Началась ее добровольческая деятельность 7 ноября на торжественном марше в честь парада на Красной площади. С тех пор она постоянно участвует в волонтерских мероприятиях. А иногда Дарья приходит на помощь и в обычное время.

— Если вижу пожилого человека с сумками, всегда предложу помочь донести покупки до дома, а еще я неоднократно находила потерявшихся детей на улице, — рассказала она.

Москвичка владеет двумя иностранными языками — английским и испанским. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году эти знания помогли спасти жизнь беременной иностранке.

— У нее началось кровотечение, и я помогла вызвать скорую, вместе с ней поехала в больницу, где была переводчиком между ней и медиками. К счастью, в итоге все закончилось хорошо, ребенка удалось сохранить, — поделилась Дарья.

Таких, как она, сегодня очень ждут в волонтерском штабе.

— К участию приглашаются добровольцы от 18 до 59 лет без симптомов заболевания и с действующим QR-кодом, — сообщили в «Мосволонтере». — Все пройдут функциональное обучение, получат экипировку, маски и перчатки.

Уточняется, что каждый доброволец может выбрать удобную по местоположению заявку. В какое время оказывать помощь — человек тоже решает сам.

СПРАВКА

Москвичи, которым в нерабочие дни будет необходима помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11. Обращение оперативно обработают в штабе и передадут волонтеру. Перед визитом доброволец свяжется с заявителем, перепроверит список товаров, сообщит примерное время доставки. При себе у волонтеров будет специальный бейдж. Если в магазине не окажется какого-то товара, волонтер позвонит и уточнит по поводу замены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Буквально на днях стало известно, что в нерабочие дни добровольцы будут помогать людям старшего возраста. И мы моментально получили отклик от москвичей. На данный момент к акции «Мы вместе» готовы присоединиться около 2500 человек. И все эти заявки были поданы еще до официального запуска штаба акции. Уверена, что волонтерское сообщество столицы вновь активно поддержит марафон добра, а всем нуждающимся будут оказаны внимание и помощь. Москва — город неравнодушных, и мы рады снова в этом убедиться.