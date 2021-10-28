Как сохранить тонус и физическую форму во время нерабочих дней

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В Москве объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Такая мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе. В результате многие задаются вопросом, как поддерживать свою форму за время, проведенное дома, чтобы не набрать лишние килограммы и оставаться в тонусе. Своими способами оставаться в форме даже в период ограничений с «Вечерней Москвой» поделилась актриса Дарья Погодина.

Короткие активные перерывы — для работы мозга

В течение дня необходимо делать перерывы от повседневных дел. В перерывах от работы, готовки, уборки можно уделять время коротким разминкам: заниматься танцами, играть с детьми, все это позволит оставаться физически активными, не выходя за пределы квартиры. Даже если вы не хотите заниматься высокой активностью, а планируете отдыхать за просмотром сериалов, то необходимо хотя бы раз в час вставать с дивана и проводить разминку с упражнениями, хорошо подходят приседания и отжимания. Это не только поможет сохранить тело в тонусе, но и не даст мозгу расслабляться.

Онлайн-занятия — для укрепления мышц

Онлайн-ресурсы с физическими упражнениями — это хороший способ поддерживать себя в тонусе. Можно зайти на YouTube и найти множество упражнений для разных групп мышц. Я советую не угнетать себя мыслями в домашней изоляции: просыпайтесь на позитиве, включайте бодрящую музыку или онлайн-уроки по танцам и повторяйте движения. Утренняя активность подарит заряд бодрости на целые сутки, а это значит, что у вас пропадет желание проваляться весь день на диване с попкорном и чипсами за просмотром сериала.

Марш на месте — от застоя крови

Даже в небольших помещениях можно ходить по периметру или маршировать на месте — это еще один хороший способ поддержания активности и разгона крови по организму, что позволяет избавиться от застоя крови.

Стоячее положение — от дополнительных сантиметров в области боков

Проводите время в стоячем положении. Лежать и сидеть желательно не больше тридцати минут, эти периоды нужно разбавлять активностью. Можно использовать стол на высоких ножках, с его помощью можно работать стоя или задействовать дополнительные подставки, чтобы избежать лежания или сидения в течение длительного промежутка времени.

Медитации — от раздражительности

Медитация является хорошим способом достижения баланса с самим собой. Этот метод успокаивает и помогает настроиться на новый день. В интернете можно найти много обучающего материала по технике медиации.

Правильное питание — от лишних килограммов

Правильное питание — залог оптимального здоровья, это относится и к воде. Лучше отдавать предпочтение сырой воде с лимоном, чем газировке, алкоголю или другим напиткам с высоким процентным содержанием сахара и вредных компонентов. В рационе обязательно должны быть фрукты и овощи. Ограничение потребления соли и сахара окажет положительное влияние на здоровье и вес. Продукты из цельных зерен должны стать основой рациона, а рафинированные продукты лучше отодвинуть на второй план.

В каждый прием должно входить 25 процентов белка, 25 процентов овощей и фруктов, 25 процентов продуктов из цельных зерен — это оптимальный режим питания для здоровья и хорошего самочувствия.

Иногда можно баловать себя пиццей, пирожными, но в основном на столе должны быть полезные продукты. Это является обязательным, если вы хотите чувствовать себя бодрым.