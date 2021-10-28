За связь без сбоев

Фото: Из личного архива Николая Сергеева

Мой отец, Виктор Федорович Сергеев, в августе 1941 года стал курсантом Куйбышевского училища связи. А в ноябре он уже — младший лейтенант, командир штабного взвода связи 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии Воронежского фронта.

Что такое штабной взвод связи? Это 20–30 солдат пожилого возраста, которые должны прокладывать полевые линии связи между штабом полка и его батальонами, ротами и взводами, и их командир — младший лейтенант. Кабели прокладывались на скорую руку по земле, по деревьям. Часто их рвали осколки снарядов и мин, а командир требовал непрерывно держать связь со всеми подразделениями.

Случился обрыв, и солдат бежит искать и устранять неисправность. Если его убили, то бежит следующий... Если погибли все, то бежит командир. А если он остался жив, а связи нет, то ему грозил трибунал. Если солдату повезло, он нашел и устранил обрыв кабеля, не ранен и остался жив, то возвращается в землянку и садится на скамейку в дальний край «очереди смерти». Часто за месяц полностью менялся весь состав взвода связистов.

Фото: Из личного архива Николая Сергеева

Мой отец продержался там до июля 1942 года. Их полк отвели в тыл на пополнение и переформирование в город Новохоперск Воронежской области. Теперь он уже как бывалый командир-связист был определен обучать пополнение. В сентябре 1944 года наши войска пересекли границу с Венгрией. В этих боях отец был контужен. С декабря 1944 по февраль 1945 года продолжались бои за Будапешт. Он рассказывал, что венгры и немецкие дивизии сопротивлялись отчаянно. Сражения шли за каждый дом. Наши солдаты ломами и кувалдами пробивали стены домов. Затаскивали внутрь пушки. Затем из окна расстреливали каждое окно соседнего дома, так как каждое было превращено в укрепленный узел обороны.

С марта по июнь 1945 года мой отец был командиром взвода восстановления железнодорожной связи 12-го отдельного батальона связи 12-й отдельной железнодорожной бригады 3-го Украинского фронта. В июле 1945-го участвовал в восстановлении железнодорожной связи и СЦБ в Вене. С командой он прошел пешком путь от Будапешта до Вены.

Николай Сергеев, Москва