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Бригада «Скорой помощи» снова отправится на вызов

Полина Французова

Общество
Бригада «Скорой помощи» снова отправится на вызов
Фото: пресс-служба НТВ

В понедельник, 1 ноября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового сезона остросюжетной мелодрамы «Скорая помощь».

Главного героя Константина Кулыгина, в прошлом водителя бригады скорой помощи, а ныне квалифицированного врача, исполнил заслуженный артист России Гоша Куценко.

В четвертом сезоне любимым героям предстоит научиться работать без своего харизматичного руководителя Ольги Арефьевой, а также продолжать помогать многим людям со своими судьбами и историями. Среди них: молодая орнитолог, которая просит спасти не только ее, но и птицу из Красной книги; раввин, едва не погибший из-за халатного отношения врачей из другой скорой; охранник парка, решивший спасти отдыхающих от рюкзака с бомбой, и другие пациенты. Кого-то, несмотря на все старания, придется потерять. Каждая потеря, безусловно, оставит след в душе героев и что-то изменит в них.

— В наше невероятно изменившееся безумное время эта роль Константина Кулыгина стала для меня настоящей драгоценностью. Именно этой работой я высказываю глубочайшее уважение и почтение врачам скорой помощи. Низкий поклон нашим героям в жизни от нас наших героев на экранах. Надеюсь, приключения нового, уже четвертого — не без гордости произношу эти слова — сезона, отвлекут зрителей от тяжестей повседневной жизни, — говорит Гоша Куценко.

Несмотря на все перипетии в личной жизни и рабочие сложности, как и прежде, высокий профессионализм, душевная отзывчивость и крепкая дружба помогут героям выстоять в любых испытаниях и продолжать спасать жизни.

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