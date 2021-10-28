Москвичи чаще ездят по трассе «Урал»

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Статистика знает все! Мобильный оператор Tele2 с помощью технологий big data изучил активность абонентов на автомобильных трассах. Компания обеспечивает качественное покрытие и устойчивый сигнал вдоль магистралей, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. Больше всего столичных клиентов оператора путешествовало по трассе М5 «Урал».

В исследование компании попали те водители и пассажиры, которые не менее трех часов провели на одной из самых востребованных федеральных трасс. Чаще всего абоненты выбирали автомобильные путешествия летом, а наиболее активным месяцем стал июль — 13 процентов от общего количества участников длительных поездок с начала года.

С мая по октябрь абоненты оператора скачали на трассах 277 петабайт интернет-трафика. Также за этот период путешественники проговорили 170 миллионов часов. Чаще всего на дальние расстояния на автомобиле отправлялись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также активны были жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Наиболее востребованными трассами у москвичей оказались М7 «Волга», М2 «Крым» и М5 «Урал». В общей сложности жители Москвы и Подмосковья провели на них около 450 миллионов часов, причем 4 процента этого времени они проговорили по телефону (18 млн часов). Активнее всего москвичи пользовались мобильным интернетом на трассе М5.

Напомним, что осенью 2021 года компания обеспечила 100-процентное покрытие автомагистрали М11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Стабильный мобильный интернет теперь доступен на протяжении 669 километров трассы. Компания запустила на трассе 100 дополнительных станций 5G Ready. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всей дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Это позволяет оператору предоставлять услуги LTE высочайшего качества и быть технологически готовым к запуску сервисов пятого поколения на магистрали, которая станет первым беспилотным логистическим коридором к 2024 году.

— Мы, к счастью, ушли от ситуации, когда где-то на крупных федеральных трассах вдруг исчезала мобильная связь или доступ к интернету, — рассуждает автоэксперт Сергей Завадский. — Сейчас устойчивый доступ к сети — такой же непременный атрибут дороги, как автозаправки, места для стоянок и кемпинги. И это прекрасно, потому что путешествия становятся намного комфортнее. Связь делает их куда более безопасными. А еще более быстрыми: всегда можно воспользоваться навигатором.