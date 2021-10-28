Экономика Москвы станет «зеленее»

Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Переход на «зеленую», то есть более экологичную экономику должен касаться всех отраслей и сфер жизни столицы. Об этом заявил член комиссии столичной Думы по науке и промышленности РФ Олег Артемьев.

— Крайне важно, чтобы переход на зеленую экономику был не просто лозунгом, но планомерными действиями. Он должен касаться всех отраслей и сфер жизни в Москве. При этом мы должны понимать, что такого рода перемены не должны ударить по бизнесу, производству, конечному потребителю, — сказал Олег Артемьев.

Как пояснил Артемьев, жители Москвы уже привыкли к быстрым и комфортным электробусам. А следующим шагом в переходе к возобновляемым видам топлива станет распространение транспорта на водородном двигателе. Причем переход на альтернативные источники топлива поможет трансформировать предприятия столицы.

— Примером такой работы может стать Московский НПЗ. Сегодня на предприятии уже вырабатывается так называемый серый водород. Производится он в объеме свыше 100 тысяч тонн, но для внутреннего пользования: он применяется в производственном цикле для очистки нефтепродуктов. Но если на заводе будет производиться зеленый водород, то польза будет двойной: будет топливо для водоробусов, и сам завод станет экологически безопасным предприятием, — заключил Олег Артемьев.