Робот-почтальон Георгий отработал первую смену

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Доставлять посылки Почты России теперь могут беспилотные роботы-роверы. Корреспондент «Вечерней Москвы» протестировала новый сервис.

У ровера в почтовом отделении, которое находится на Хамовническом Валу, сегодня первый рабочий день. Заказ уже поступил, посылка загружена. Шестиколесный доставщик отправляется в путь.

Шагать с ним «в ногу» очень непросто — робот развивает скорость до десяти километров в час. Человеку за ним сложно угнаться. А еще у него есть цифровое зрение — с помощью различных датчиков робот определяет свое местоположение и распознает объекты вокруг себя. Он предсказывает поведение пешеходов и машин и строит оптимальный маршрут в пункт назначения.

Прохожие провожают ровера взглядами. Они не привыкли, что по улицам вот так просто разъезжают роботы.

— Скажи: «Привет, робот!» — говорит молодая мама своему сыну.

Тот здоровается с необычным почтальоном и машет ему маленькой ручкой.

Руководитель проекта офиса цифровой трансформации Почты России Руслан Валиев заказал доставку в мобильном приложении, чтобы протестировать робота. Цена услуги символическая — всего 1 рубль.

Ровер останавливается у подъезда нужного дома. Руслану приходит уведомление на смартфон. Чтобы забрать посылку, Руслан вводит специальный код в приложении. Крышка робота открывается. Световой индикатор мигает зеленым цветом. Руслан Валиев достает свою посылку. Все в целости и сохранности. Четкая работа!

После того как посылку забрали, крышка робота закрывается, он разворачивается.

И вдруг…

— Вы видели? — Руслан удивленно смотрит на робота, приподнявшего одно колесо, чтоб объехать яму.

Тестировщики дают роботу имя Георгий. Сегодня он проведет на улице целый день. Пока нет заказов, он остановится в специально отведенном для него месте. А вечером робот приедет к почтовому отделению, остановится около входной двери и подаст сигнал своим коллегам: «Впустите меня!» Ему откроют и поставят на зарядку. А утром робот-почтальон Георгий вновь выйдет на службу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Морозова, директор-руководитель офиса цифровой трансформации почты России:

— Проект реализуется при поддержке фонда «Сколково». В течение 18 месяцев 36 роверов будут обслуживать 27 почтовых отделений Москвы. Мы оценим, насколько такая доставка эффективна, востребована жителями столицы, и, возможно, в будущем расширим этот проект. Цели заменить почтальонов роботами у нас нет. Это очень интересный проект, на грани научной фантастики. И он особенно актуален в период пандемии коронавируса.