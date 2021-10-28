Яндекс запускает аренду самокатов для курьеров по специальному тарифу

Фото: Пресс-служба Яндекс Go

Бизнес откликнулся на новые коронавирусные ограничения, которые введены в столице. Так, Яндекс Go предоставит курьерам, которые развозят заказы Яндекс.Еды и Лавки, самокаты по специальному тарифу.

Минута поездки на самокатах будет стоить для партнеров этих сервисов дешевле, чем для всех остальных, — разница между обычным тарифом в шесть раз меньше, а режим ожидания станет бесплатным. Курьеры смогут увидеть отдельный тариф в приложении Яндекс Go.

Новый тариф запустили к началу нерабочих дней, которые вводятся в Москве из-за коронавируса с 28 октября этого года. В такие периоды, по данным компании, количество заказов еды и продуктов на дом увеличивается. С самокатами курьеры смогут в течение дня доставлять больше посылок и больше зарабатывать. Эксперты Яндекс.Еды подсчитали, что доставка заказов из магазинов и ресторанов на самокате позволяет курьерам увеличить доход в среднем на 30 процентов.

Чтобы поездки были безопасными, самокаты Яндекса не развивают скорость выше 20 км/ч. В определенных многолюдных зонах они сами плавно снижают скорость до 15 или 10 км/ч. Такие зоны компания совместно с Департаментом транспорта Москвы специально обозначила для безопасных поездок, учитывая плотность и среднюю скорость пешеходного потока, близость школ, детских садов и игровых площадок.

Эксперт также надеется, что снижение стоимости проката для курьеров положительно скажется и на стоимости доставки.