Однажды посетители увидят все космические сокровища музея

Главный хранитель Музея космонавтики Олеся Семенова на фоне макета станции «Мир» / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В фондах московского Музея космонавтики хранятся настоящие метеориты. Есть поверье, что они исполняют желания — надо только к ним прикоснуться. Но главный хранитель музея Олеся Семенова относится к этому с иронией. Ее мечты сбываются благодаря семье.

В будни Олеся Семенова старается встать пораньше, чтобы провести побольше времени с мужем, дочкой-студенткой и четырехлетним сыном. Утро принадлежит только им: они вместе завтракают, обсуждают новости, строят планы и слушают музыку.

— Предпочтения у всех разные, но мы находим компромиссы, — говорит Олеся Владимировна. — Сегодня вот слушали Чайковского.

Любимый джаз она включает в машине, когда едет на работу. Маршруты всегда разные, но в среднем без пробок на дорогу уходит полчаса. До начала рабочего дня еще есть время, чтобы полюбоваться ракетой, взмывающей ввысь, и не спеша через всю экспозицию пройти вглубь музея, где и находятся фонды.

— Мне особенно дорог вот этот зал — «Творцы космической эры». Он посвящен людям, благодаря которым полеты в космос стали реальностью, — главный хранитель останавливается у ракеты Циолковского для межпланетных путешествий. — Гениальный мечтатель! Придумал фантастический космический корабль, предсказав технологии, которые доставили людей на орбиту.

У каждого музейного предмета есть уникальная история. Вот, например, полноразмерный макет базового блока орбитальной станции «Мир». Это подарок музею от восторженного посетителя из Германии. Он так воодушевился, что захотел провести тематическую выставку в аэропорту Франкфурта-на-Майне. По заказу иностранца макет изготовили на одном из московских заводов. Он показал его на родине и вернул «домой».

— А это уже новейшая история, — Олеся Семенова показывает 3D-биопринтер. — С его помощью на Международной космической станции проводили эксперименты по выращиванию живых тканей в условиях невесомости.

Но то, что мы видим в выставочных залах, — всего лишь пять процентов от того, что хранится в закрытых фондах музея, а это больше ста тысяч различных предметов. Так, в хранилище крупногабаритной техники лежат хрупкие панели солнечных батарей, макеты лунной базы, приборы со станции «Алмаз» и другие аппараты, которым из-за внушительных размеров трудно найти место в основной экспозиции.

— Жаль, что столько экспонатов скрыто от глаз посетителей, — вздыхает главный хранитель. — Думаю, как только появится возможность, мы возьмем курс на открытое хранение.

А пока единственный шанс увидеть редкие вещи из фондов — попасть на тематические выставки.

— Сейчас у нас несколько запросов от экспозиционного отдела, — говорит Олеся Семенова. — В частности, мы помогаем сформировать выставку «Куклы — не игрушки». Она будет посвящена куклам, так или иначе связанным с космической темой.

Это могут быть сувениры, елочные игрушки, фигурки космонавтов или «участники» космических полетов. В фондах музея есть кукла, которая в августе 1962 года составила компанию космонавту Андрияну Николаеву. Эту игрушку на удачу передал ему инженер Леонид Корнеев по просьбе своей дочери Марьяны. После реставрации первая в мире кукла-космонавт попадет на выставку.

ДОСЬЕ

Олеся Владимировна Семенова родилась и выросла во Владивостоке. Окончила исторический факультет Дальневосточного государственного университета. Переехав в Москву в 1997 году, устроилась работать в Политехнический музей. Начинала экскурсоводом, доросла до главного хранителя музея. Была автором проекта «Открытые фонды Политеха».

В московском Музее космонавтики работает с лета прошлого года. По вечерам преподает в Российском государственном гуманитарном университете, ведет несколько курсов на кафедре музейного дела. В свободное время ходит в театры, рисует акварелью. Когда хочет отдохнуть от городской суеты, выбирается с семьей на природу.