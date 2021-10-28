Начинающие специалисты предложат идеи по благоустройству столичных дворов в рамках урбанистического форума

Участница форума «Мы меняем города» Александра Николаева вдохновляется пейзажами на Манежной площади. Девушка держит в руках наброски плана своего проекта по благоустройству и размышляет о том, как доработать уже существующие идеи, чтобы будущее пространство стало еще лучше / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 28 октября, стартовал всероссийский форум «Мы меняем города», организованный РУДН. Участники представили свои проекты по благоустройству столичных дворов.

Много зеленых растений, которые радуют глаз, — таким видит современный город москвичка Александра Николаева. Девушка учится на четвертом курсе Аграрно-технологического института Российского университета дружбы народов. Александра уже не раз участвовала в конкурсах по ландшафтной архитектуре. С последнего ушла победительницей. Она разработала лучший проект по озеленению крыши одного из столичных частных роддомов: предложила сделать там парк для будущих мам. Идею взяли в разработку.

Теперь у Александры Николаевой новая цель — стать одной из лучших на Всероссийском студенческом форуме «Мы меняем города».

Желающих улучшать городскую среду собралось немало: в форуме участвуют 850 участников из 26 регионов России. Из них — 500 москвичей. Всех студентов разделили на команды и выдали одно и то же задание: создать комфортную городскую среду во дворе жилого дома.

— Я хочу в этот раз попробовать реализовать проект благоустройства, который нацелен на мам с грудными детьми, — поделилась Александра Николаева. — Это будут специально оборудованные зоны, куда они смогут зайти во время прогулки в холодное время года и погреться. Я представляю, что это будет купол со специальной лампой-обогревателем внутри. И там обязательно будут стоять в горшках красивые вечнозеленые растения.

Александра Николаева уверена, что у нее есть все шансы осуществить свою задумку. Ей, как и другим участникам форума, в этом помогут наставники — профессионалы в области ландшафтной архитектуры и талантливые специалисты из других, смежных отраслей.

— Я считаю, очень важно прислушиваться к молодежи. И нужно, чтобы ребята работали в коллаборации с практикующими специалистами. Стоит создать систему наставничества и помощи молодым специалистам, — поделилась организатор форума, руководитель мастерской ландшафтной архитектуры и дизайна РУДН Татьяна Дубровина. — Так профессиональная точка зрения и свежий взгляд позволят создавать принципиально новое.

Она добавила, что по окончании форума у всех ребят будет хорошее портфолио, состоящее из презентаций их интересных идей, реализованных на практике.

В столице, кстати, общественные организации активно сотрудничают с молодыми специалистами в области благоустройства. Например, сообщество «Городские реновации» нередко привлекает московскую молодежь для улучшения городской среды и создания совместных проектов. А молодые специалисты с удовольствием создают проекты по улучшению городских пространств и реализуют их на улицах Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На реализацию форума «Мы меняем города» РУДН получил грант от Росмолодежи на сумму 1 800 000 рублей. Инициатива вуза стала лучшей на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Всего на конкурс было подано 1946 заявок от 326 образовательных организаций. 312 проектов от 142 вузов стали победителями. Форум «Мы меняем города» создан для студентов и специалистов от 18 до 35 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Садков, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства Москомархитектуры:

— Проектирование и благоустройство — это не только работа архитектора, инженера и сметчика. Здесь задействован широкий круг специалистов: урбанисты, социологи, экономисты. Это командная работа, и очень важно, что все это понимают. Поэтому нам удалось объединить на форуме участников из разных сфер. Перед ними стоит вызов: работать друг с другом не лицом к лицу, а на расстоянии.

Из-за пандемии первый тур проходит онлайн. Но это полезный опыт взаимодействия, он пригодится в будущем.