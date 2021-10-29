Врачи высоко оценили новую медицинскую форму и работу экипировочного центра

Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 45 тысяч врачей московских больниц и поликлиник получили новую форму в экипировочном центре департамента здравоохранения столицы. Своими впечатлениями о новой одежде медики поделились с «Вечерней Москвой».

Кристина Бадулина работает старшей медицинской сестрой нейрохирургического отделения ГКБ им. С.С. Юдина. Новая форма ей очень понравилась.

— Форма удобная, стильная, к тому же в разной комплектации — можно подобрать то, что будет лучше подходить во время работы. Качество, думаю, можно будет оценить по мере использования, но пока нареканий нет. К тому же общий стиль для врачей и медсестер в больнице — это некий элемент корпоративной культуры. Сразу крепнет ощущение, что мы действительно единый коллектив, который занимается общим делом, — поделилась она.

Маргарита Дорофеева — врач общей практики городской поликлиники № 2. Она была одной из первых, кто получал новую форменную одежду в Экипировочном центре.

— Приятно, когда о тебе так заботятся, — сказала она. — Видно, что это не ширпотреб — все очень качественно сделано, продумано до мелочей — начиная от цветовой гаммы, материала и заканчивая покроем и фурнитурой. Все мои коллеги просто преобразились.

По ее словам, единый стиль уже оценили пациенты.

— Вроде бы все мы ходили на работе в белых халатах или в комплектах. Но когда они стали выглядеть в едином стиле — это очень меняет впечатление, которое мы производим на окружающих. Чувствуется, что пришел в серьезную организацию, и доверие к врачу или медсестре тут же повышается. Так что идея с созданием такого центра, где теперь будут экипироваться работники московского здравоохранения — очень своевременная и удачная, — отметила врач.

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова показывает халат, который предназначен для врачей детских поликлиник / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Галина Гусева трудится заведующей инфекционным отделением №5, врачом-инфекционистом ИКБ №1. По пе словам, медицинская форменная одежда для работника больницы — не просто символ профессии или некая «сменка», в которой он выполняет свои обязанности.

— Это еще и то, что формирует самодисциплину, заставляет себя вести определенным образом. Если человек привык носить красивую форму, но он всегда будет выглядеть аккуратным и подтянутым, — считает она.

Ее приятно удивила организация работы Экипировочного центра.

— Думала, что тут будет столпотворение и неразбериха, особенно на первых порах. Но все оказалось продуманным и удобным. Сначала можно в удаленном режиме получить направление на получение комплекта по своим размерам, потом приехать и быстро все получить. В общем, все четко, удобно, красиво и комфортно. Как и должно быть в нашем деле! — поделилась медик.